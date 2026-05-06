ממשל טראמפ והנהגת איראן נמצאים בנקודה הקרובה ביותר להסכם מאז פרוץ המלחמה, לקראת חתימה על מזכר הבנות בן עמוד אחד שיגדיר את סיום העימות הצבאי, כך לפי דיווח של ברק רביד.

לפי בכירים בוושינגטון, המזכר כולל 14 סעיפים שיפתחו תקופה של 30 ימי משא ומתן על הסכם קבע מפורט, שצפוי להתקיים באיסלאמאבאד או בז'נבה. ארה"ב מצפה לקבל ביומיים הקרובים את תגובת טהראן לנקודות המפתח בטיוטה, כאשר התקדמות זו היא שהובילה את הנשיא טראמפ להחליט על השהיית המבצע הצבאי המתוכנן במצר הורמוז.

​להלן רשימת ההבנות העיקריות המתגבשות בין הצדדים:

​איראן תקפיא את העשרת האורניום לתקופה שבין 12 ל-15 שנים, כאשר ארה"ב דורשת להאריך את התקופה במקרה של הפרה.

​בתום תקופת ההקפאה תותר העשרה לרמה של 3.67% בלבד ללא יכולת אגירה.

​טהראן תתחייב לעולם לא לפתח נשק גרעיני ולא להפעיל מתקנים תת-קרקעיים.

​יונהג משטר פיקוח מוגבר הכולל ביקורות פתע של פקחי האו"ם באתרים האיראניים.

​איראן תסכים להוציא את האורניום המועשר לרמה גבוהה שברשותה אל מחוץ למדינה.

​ארצות הברית תסיר בהדרגה את הסנקציות ותשחרר עשרות מיליארדי דולרים מוקפאים.

​שני הצדדים יסירו את המצור והגבלות השיט במצר הורמוז במהלך 30 ימי המשא ומתן.

​בבית הלבן מדגישים כי רבים מהתנאים במזכר תלויים בהשגת הסכם סופי, מה שמותיר פתח לחידוש הלחימה במקרה של כישלון. בכיר אמריקני הבהיר כי "אם המו"מ יקרוס, הכוחות האמריקניים יוכלו להשיב את המצור או לחדש את הפעולה הצבאית". למרות האופטימיות, קיימת ספקנות בממשל באשר ליכולת של הפלגים השונים בהנהגה האיראנית המפוצלת להגיע לקונצנזוס.

​שר החוץ מרקו רוביו ציין כי "אין צורך שההסכם כולו ייכתב ביום אחד", והוסיף כי מדובר בתהליך מורכב וטכני המחייב פתרון דיפלומטי ברור עם ויתורים איראניים משמעותיים שיצדיקו את המהלך עבור ארצות הברית. עם זאת, רוביו התבטא בחריפות כלפי חלק מהנהגת איראן וכינה אותם בשיחות סגורות "משוגעים בראש", תוך שהוא מביע ספק אם אכן ייחתם הסכם בסופו של דבר.