האם התקיפה באיראן מתקרבת? הפגישה החריגה בלשכת נתניהו נחשפת

שגריר ארצות הברית בישראל, מייק האקבי, הגיע ביום ראשון האחרון למשרד ראש הממשלה בירושלים לפגישה דחופה עם בנימין נתניהו. כך דווח הערב בכאן חדשות.

לפי הדיווח, של גילי כהן, המפגש, שהתקיים במועד חריג מבחינה דיפלומטית, מעיד על רמת הדחיפות הגבוהה של התיאומים הביטחוניים בין שתי המדינות ברקע המתיחות מול איראן.

הגעתו של השגריר האמריקני ביום ראשון, המהווה את יום המנוחה הרשמי של נציגי הממשל בוושינגטון, נחשבת לאירוע יוצא דופן בפרוטוקול הדיפלומטי. בדרך כלל, פגישות עבודה רשמיות אינן מתקיימות במועד זה, והעובדה שהמפגש נערך בכל זאת מצביעה על חשיבות המהלכים הנדונים.

הפגישה מתקיימת על רקע היערכות משותפת של ישראל וארצות הברית לקראת האפשרות של חידוש הלחימה הישירה מול איראן.

לפי הדיווח, למרות שבמישור הפומבי הממשל בוושינגטון מבהיר כי התקיפות האיראניות האחרונות אינן מהוות "עילה לתקיפה" בתוך שטח איראן, הרי שמאחורי הקלעים רמת הדריכות נותרת גבוהה מאוד.

הנשיא דונלד טראמפ הבהיר בנאום מהבית הלבן כי "אנחנו לא יכולים לתת לאיראן להשיג נשק גרעיני", תוך שהוא מתאר את מצבה הצבאי של טהראן במילים דרמטיות.