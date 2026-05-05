האם התקיפה באיראן מתקרבת? הפגישה החריגה בלשכת נתניהו נחשפת

שגריר ארצות הברית בישראל, מייק האקבי, הגיע ביום ראשון האחרון למשרד ראש הממשלה בירושלים לפגישה דחופה עם בנימין נתניהו. כך דווח הערב בכאן חדשות.
לפי הדיווח, של גילי כהן, המפגש, שהתקיים במועד חריג מבחינה דיפלומטית, מעיד על רמת הדחיפות הגבוהה של התיאומים הביטחוניים בין שתי המדינות ברקע המתיחות מול איראן.
הגעתו של השגריר האמריקני ביום ראשון, המהווה את יום המנוחה הרשמי של נציגי הממשל בוושינגטון, נחשבת לאירוע יוצא דופן בפרוטוקול הדיפלומטי. בדרך כלל, פגישות עבודה רשמיות אינן מתקיימות במועד זה, והעובדה שהמפגש נערך בכל זאת מצביעה על חשיבות המהלכים הנדונים.
הפגישה מתקיימת על רקע היערכות משותפת של ישראל וארצות הברית לקראת האפשרות של חידוש הלחימה הישירה מול איראן.
לפי הדיווח, למרות שבמישור הפומבי הממשל בוושינגטון מבהיר כי התקיפות האיראניות האחרונות אינן מהוות "עילה לתקיפה" בתוך שטח איראן, הרי שמאחורי הקלעים רמת הדריכות נותרת גבוהה מאוד.
הנשיא דונלד טראמפ הבהיר בנאום מהבית הלבן כי "אנחנו לא יכולים לתת לאיראן להשיג נשק גרעיני", תוך שהוא מתאר את מצבה הצבאי של טהראן במילים דרמטיות.
בשגרירות ארצות הברית בחרו לשמור על עמימות מוחלטת בנוגע לתוכן המפגש בין נתניהו להאקבי. בתגובה לדיווח, מסר דובר מטעם השגרירות כי המדיניות הרשמית היא שלא להגיב על תכניהן של שיחות דיפלומטיות פרטיות.
ההסלמה במפרץ הפרסי מגיעה לשיאים חדשים בימים האחרונים. איראן שיגרה 12 טילים בליסטיים לעבר איחוד האמירויות, בתוספת טילי שיוט וכטב"מים. מערכות ההגנה יירטו חלק מהטילים, אך שריפה פרצה במתקני נפט בפוג'יירה, ושלושה אזרחים הודים נפצעו באורח בינוני.
על פי דיווחים, ממשל טראמפ פתח בערוץ תקשורת חשאי מול איראן ועדכן אותה מראש על המבצע הצבאי המתוכנן במצר הורמוז. בכיר אמריקני חשף כי המסר הועבר ביום ראשון האחרון, וכלל עדכון מפורט על "פרויקט חופש" לצד אזהרה לטהראן שלא להתערב במהלך האמריקני.
אולם, למרות האזהרה והתיאום המוקדם, טהראן בחרה להגיב בכוח. במהלך היום הראשון למבצע ביצעו האיראנים שורת תקיפות נגד ספינות של חיל הים האמריקני וכלי שיט מסחריים. בממשל ובמערכת הביטחון בישראל מעריכים כעת כי אם הקיפאון הדיפלומטי יימשך, הנשיא טראמפ עשוי לאשר מהלכים צבאיים נוספים.
גורם ישראלי בכיר מסר לרשת CNN כי "הכוונה תהיה לבצע פעולה קצרה שמטרתה להפעיל לחץ על איראן לבצע ויתורים נוספים במשא ומתן". התיאום הישראלי-אמריקני מתקיים בעת שהמתיחות במפרץ הפרסי מגיעה לשיאים חדשים.
