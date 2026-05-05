מפקד זרוע היבשה בצה"ל נתן אמש הנחיה לרכוש מאות אלפי ארגזי תחמושת מארצות הברית, הכוללים קליעים מתפצלים שנועדו להתמודד עם איום רחפני הנפץ של חיזבאללה, כך לפי דיווח ב'כאן חדשות'.

ההחלטה התקבלה לאחר שמשלחת של זרוע היבשה ביצעה בימים האחרונים סדרת ניסויים בארצות הברית לבחינת יעילות הנשק.

​על פי התכנון המבצעי, הצבא מתכוון לצייד לוחם אחד בכל כוח הפועל בגזרה במחסנית המכילה את התחמושת המיוחדת. הקליעים הללו, אשר מותאמים לשימוש ברובי תבור ו-M-16, מתפצלים בעת הירי לחמש כדוריות ברזל. מבנה זה מאפשר להגדיל באופן משמעותי את טווח הפגיעה במטרות אוויריות זעירות.

​התחמושת החדשה כבר נכנסה לשימוש מבצעי בזירות לחימה אחרות בעולם והוכיחה את יכולותיה במהלך הקרבות בין רוסיה לאוקראינה. בצה"ל מעריכים כי משלוח התחמושת הראשון ינחת בישראל כבר במהלך השבוע הבא, ויועבר לשימוש הלוחמים הפועלים באזור דרום לבנון.

​במקביל להצטיידות בתחמושת הקלה, אישרה ועדת השרים להצטיידות למשרד הביטחון לרכוש שתי טייסות קרב חדשות של מטוסי אדיר ו-F15IA. עלות העסקאות נאמדת בעשרות מיליארדי שקלים, והן כוללות גם מעטפת לוגיסטית וחלקי חילוף עבור חיל האוויר.

​מדובר בצעד הראשון במימוש תכנית בניין הכוח לעשור הקרוב, שאושרה על ידי ראש הממשלה ושר הביטחון, בתקציב ייעודי של 350 מיליארד שקלים כך נמסר בהודעת דובר צה"ל. עוד הוסיפו בצבא כי "הטייסות החדשות יהוו נדבך משמעותי בבניין הכוח של צה"ל לעשורים הבאים, מול האיומים האזורים המתהווים ויאפשרו לשמר את העליונות האווירית האסטרטגית של מדינת ישראל באזור".