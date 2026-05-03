ארגון הטרור חיזבאללה רואה בהצטרפותו למערכה נגד ישראל וארה"ב הזדמנות לכפות את האינטרסים של לבנון על סדר היום של המשא ומתן בין וושינגטון לטהרן, כך לפי דיווח ב'רויטרס' מפי גורמים בארגון הטרור.

גורמים בארגון השיעי מסרו כי ההחלטה לפתוח באש ב-2 במרץ נבעה מהערכה כי לחץ איראני עשוי להוביל להפסקת אש יציבה יותר וכי מדובר באסטרטגיית הישרדות שנועדה להפוך את מגמת היחלשותו הפוליטית והצבאית במדינה.

עם זאת, נראה כי ארגון הטרור ביצע מיסקלקולציה של המצב, כאשר ישראל ממשיכה להעמיק את ההישגים של 'חיצי הצפון', חיסלה מאז אלפי מחבלים, ואף פתחה במשא ומתן היסטורי מול מדינת לבנון.

חבר הפרלמנט מטעם הארגון, אברהים אל-מוסאווי, הסביר כי הפעילות הצבאית נועדה "לשבור את מעגל הקסמים הזה... שבו הישראלים יכולים לכוון, להתנקש, להפציץ, להרוג, ללא כל נקמה". אל-מוסאווי הדגיש כי הארגון אינו פועל כקבלן ביצוע של איראן, אלא מתוך שיקולי "גאווה, ריבונות ועצמאות" שבעבורם "לא נכנסים לחישובים של כמה ייהרגו".

במילים פשוטות, חיזבאללה נכנס למלחמה מול ישראל ב-2 במרץ בתקווה שהסכם הפסקת האש עם איראן לכשיבוא, יכלול גם את חיזבאללה ולבנון באופן שיחייב יותר את ישראל מאשר ההסכם האחרון שנחתם תחת לחץ של הנשיא טראמפ בתום מלחמת 'חרבות ברזל'.

למרות הצהרות אלו, המחיר שמשלם הארגון על המהלך כבד במיוחד וכולל את הריסת תשתיותיו בדרום לבנון וחיסול צמרת ההנהגה, בראשות חסן נסראללה. הערכות פנימיות בארגון, שלא פורסמו רשמית, מצביעות על כ-5,000 מחבלים שנהרגו בסבב הלחימה הנוכחי. במקביל, ישראל מעמיקה את אחיזתה ברצועת ביטחון ברוחב של כעשרה קילומטרים בתוך שטח לבנון, תוך הריסת כפרים ששימשו כתשתיות צבאיות.

במישור המדיני, חיזבאללה ניצב בפני התנגדות גוברת מצד ממשלת לבנון, אשר אסרה על פעילותו הצבאית וקיימה לראשונה זה עשורים שיחות ישירות עם ישראל בחודש אפריל. בעוד שהארגון דורש לבטל את המגעים הללו, בכירי הממשל בביירות סבורים כי דיאלוג בחסות אמריקאית הוא הדרך היחידה להבטחת נסיגה ישראלית. אל-מוסאווי ציין בהקשר זה כי לארגון יש "אמון מלא באיראן - שהאיראנים לא ימכרו את החברים שלהם" במסגרת עסקאות אזוריות.

ארצות הברית מצידה ממשיכה לגבות את הפעילות הישראלית, כאשר מזכיר המדינה מרקו רוביו הבהיר כי לישראל עומדת הזכות להגנה עצמית מפני התקפות הארגון. עם זאת, הממשל האמריקאי קרא לישראל לוודא כי תגובותיה נותרות ממוקדות ופרופורציונליות. נכון לעתה, הלחימה בדרום לבנון נמשכת בעצימות משתנה, כאשר שני הצדדים מחליפים מהלומות למרות ניסיונות התיווך להפסקת אש קבועה.