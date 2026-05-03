צה"ל מפרסם תיעוד של חיסול מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון | צפו

דובר צה"ל מסר היום (ראשון) כי לוחמי היחידה הרב-ממדית בפיקוד אוגדה 36 ממשיכים לפעול דרומית לקו ההגנה הקדמי בדרום לבנון, במטרה להסיר איומים על אזרחי מדינת ישראל. במהלך הפעילות בימים האחרונים, הכוחות זיהו וחיסלו באמצעות תקיפת רחפן שני מחבלים חמושים שפעלו במרחב והיוו איום מיידי על הכוחות.

בפעילויות נוספות שבוצעו במרחב, זוהו מחבלים במבנים שהיוו איום על כוחות צה"ל. בתקיפה מדויקת שבוצעה בשיתוף חיל האוויר, חוסלו המחבלים. הכוחות ממשיכים לאתר ולהשמיד משגרים של ארגון הטרור חיזבאללה באמצעות אמצעים טכנולוגיים מתקדמים של היחידה.

על פי ההודעה הרשמית, צה"ל ימשיך לפעול מול איומים כלפי אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל, ופועל בהתאם להנחיות הדרג המדיני. כפי שדיווחנו בכיכר השבת, הפעילות המבצעית בדרום לבנון נמשכת על רקע הפרות חוזרות ונשנות של הפסקת האש מצד ארגון הטרור.

שיגורים לעבר אביבים - חלקם יורטו

לפני שעה קלה נמסר מדובר צה"ל כי בהמשך להתרעות שהופעלו במרחב אביבים, זוהו מספר שיגורים שנורו משטח לבנון לעבר שטח הארץ. חיל האוויר יירט אחד מהשיגורים, ותוצאות יירוט השיגורים הנוספים נבדקות.

דובר צה"ל הבהיר כי מדובר בהפרה נוספת של הבנות הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חיזבאללה. ההפרות החוזרות מצד הארגון הלבנוני ממשיכות למרות הסכמי הפסקת האש שנחתמו.