מערכות AI ואלפי לוחמים: תרגיל הענק שמרעיד את אפריקה

תחת השמש היוקדת של צפון אפריקה, החל אתמול (ראשון) מפגן הכוח הצבאי הגדול ביותר שידעה היבשת השחורה. "אפריקן ליון 26", תרגיל הענק של פיקוד אפריקה האמריקאי (AFRICOM), יצא לדרך בטקסים רשמיים באגאדיר שבמרוקו ובמוקדים נוספים, כשהוא מציב בחזית אחת אלפי לוחמים, טכנולוגיות עתידניות ומסר חד משמעי של הרתעה אל מול קבוצות קיצוניות ואיומים גלובליים משתנים.

התרגיל, שיימשך 10 ימים עד ה-8 במאי 2026, נערך השנה בהיקף חסר תקדים במרוקו, גאנה, סנגל ותוניסיה. במרוקו לבדה משתתפים כ-5,000 אנשי צבא מיותר מ-40 מדינות, לצד נציגי תעשיות ביטחוניות מובילות מארצות הברית הבוחנים בשטח מערכות לחימה חדישות. "שלום מתוך עוצמה" מפקד AFRICOM, גנרל דאגווין אנדרסון, הגדיר את המהלך כהפגנה קריטית של "שלום מתוך עוצמה", שנועדה למנוע מארגוני טרור לנצל שטחים ללא משמעת שלטונית. על פי הנמסר, התרגיל מתמקד בהתמודדות עם איומים משתנים באזור, כאשר ארגונים כמו אל-קאעידה ממשיכים להוות סכנה ממשית ליציבות האזורית. שגריר ארצות הברית במרוקו, דיוק בוקן השלישי, ציין כי האימון משקף מחויבות עמוקה ליציבות האזורית. "מדובר בהשקעה אסטרטגית בעתיד של אפריקה", הבהיר השגריר בטקס הפתיחה. טכנולוגיה עתידנית בשטח מעבר לתרגילי אש חיה והתמודדות עם תרחישים כימיים וגרעיניים, המאפיין הבולט השנה הוא הניסוי הטכנולוגי הנרחב. חברות ביטחוניות אמריקאיות בוחנות בשטח מערכות פיקוד ושליטה מבוססות בינה מלאכותית, פלטפורמות אוטונומיות ואמצעים מתקדמים לנטרול כטב"מים. התרגיל מתרחב גם לתחומים מתהווים כמו לוחמה אלקטרומגנטית, הגנת סייבר ומבצעי חלל, תוך שילוב כוחות אוויר, ים ויבשה בתיאום מודיעיני הדוק. על פי דיווחים, מדובר בבחינה מעשית של יכולות שיידרשו בשדות הקרב של העתיד.

הזרוע ההומניטרית

לצד הפעילות המלחמתית, התרגיל כולל גם זרוע הומניטרית רחבה, במסגרתה יסופקו שירותי רפואה לאלפי אזרחים באזורים כפריים. צעד זה נועד להדק את הקשר בין הצבא לאוכלוסייה המקומית ולחזק את החוסן האזרחי באזורים מוכי עוני.

יצוין כי התרגיל מתקיים על רקע מתיחות גוברת באזור, כאשר מדינות כמו מאלי ותוניסיה מתמודדות עם אתגרים ביטחוניים משמעותיים. המסר האמריקאי ברור: ארצות הברית ממשיכה לראות באפריקה זירה אסטרטגית חשובה ומחויבת לשותפויות ביטחוניות ארוכות טווח.

התרגיל צפוי להסתיים ב-8 במאי, כאשר גורמים בפיקוד אפריקה מעריכים כי הלקחים שיופקו ממנו ישמשו בסיס לתכנון מבצעי עתידי ברחבי היבשת.