קשה לצפייה: ה'ספיידרמן' התימני החליק בהר הגעש - ונפל אל מותו

כוכב הרשת ומטפס ההרים התימני, אל-קעקע בן ענתר אל-עבסי, נהרג לאחר שאיבד את אחיזתו והחליק לתוך לוע הר הגעש הרדום חראדת דמת שבמחוז א-דאלע. אל-עבסי, בן 30, זכה לכינוי "ספיידרמן התימני" בעקבות סרטונים שפרסם שבהם הוא נראה מטפס על צוקים תלולים ומבנים גיאולוגיים מסוכנים ללא שימוש בחבלי אבטחה או בציוד הגנה כלשהו.

גופתו של המטפס אותרה וחולצה על ידי צוותי ההגנה האזרחית ומתנדבים מקומיים רק לאחר מבצע חיפושים מורכב שנמשך קרוב ליממה שלמה. כוחות ההצלה נאלצו להשתמש ביחידות צלילה, באמצעי תאורה מיוחדים ובציוד לחילוץ ממים, וזאת בשל התנאים הגיאוגרפיים הקשים והמדרונות הסלעיים התלולים המאפיינים את פנים לוע הר הגעש, שחלקו מגיע לעומק של כ-120 מטרים.

מקורות מקומיים דיווחו כי המניע המרכזי של הצעיר לבצע את הטיפוסים הקיצוניים הללו היה המצב הכלכלי הקשה והעוני, אשר דחפו אותו לנסות ולהרוויח כסף מהופעות אקרובטיות בפני מבקרים באתר וכן מחילוץ של בעלי חיים שנתקעו על המצוקים. במהלך סיוריו נהג לטפס על קירות הלוע הפנימיים תוך הסתמכות על גפיו בלבד, ואף נהג לכתוב את שמותיהם של המבקרים בגיר לבן על גבי הסלעים.

רגע הנפילה של אל-עבסי מגובה המוערך בכ-31 מטרים תועד על ידי הנוכחים במקום והופץ במהירות ברשתות החברתיות, דבר שעורר זעזוע נרחב לצד גל הספדים מצד עוקביו. בעקבות הטרגדיה עלו קריאות רבות מצד תושבי האזור לרשויות המקומיות למנוע ביקורים רשלניים באתר הגיאולוגי חראדת דמת, המאופיין בהיעדר תשתיות חירום ובחוסר במסלולי מילוט מוסדרים למקרים של תאונות מסוג זה.