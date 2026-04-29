כיכר השבת
"העידן חלף"

גדעון סער העניק ריאיון חריג לתקשורת הערבית; זה מה שאמר על חיזבאללה

שר החוץ גדעון סער בריאיון נדיר לערוץ הערבי: "חיזבאללה הצטרף למלחמה בהוראת טהרן בניגוד לרצון העם הלבנוני" • "עידן המשוואות של נסראללה חלף - לא נסבול מצב שבו אקדח מכוון לראשנו" | המסר המלא לאיראן ולחיזבאללה (פוליטי מדיני)

שר החוץ גדעון סער העביר היום (רביעי) מסר נחרץ לממשלת לבנון ולארגון הטרור , בריאיון חריג שהעניק לערוץ הערבי 'אל ערביה'. בדבריו, הבהיר השר כי ישראל לא תסבול את המשך הפרות הפסקת האש והניסיונות לשחזר את "עידן המשוואות" של מנהיג הארגון המנוח חסן נסראללה.

"חיזבאללה הצטרף למלחמה ב-2 במרץ בהתאם להוראות שקיבל מטהרן, בניגוד לרצון העם הלבנוני ולרצון ממשלת ", הבהיר שר החוץ. "גם עכשיו, כשיש הפסקת אש עם טהרן, חיזבאללה ממשיך לגרור את לבנון למלחמה".

"המשוואות של נסראללה עברו מן העולם"

התייחס בחריפות לניסיונות חיזבאללה ליצור "משוואות חדשות" כמו בימי נסראללה המאוחרים. "זה שגוי לחלוטין, משום שהמציאות השתנתה", הדגיש. "תמכנו בהפסקת האש, אך חיזבאללה תוקף שוב ושוב את היישובים שלנו בצפון ואת כוחותינו סמוך לגבול. ברור שעלינו להגיב, ואנחנו נגיב בהתאם לצורך".

כפי שדיווחנו בכיכר השבת לפני מספר ימים, שר החוץ כבר שיגר מסר דומה בטקס יום העצמאות, כשהבהיר כי "אותן 'משוואות' עברו מן העולם - יחד עם נסראללה".

"לא נסבול מצב שבו אקדח מכוון כל הזמן לראשנו", הוסיף סער בריאיון, תוך שהוא מבהיר כי ישראל לא תאפשר לחיזבאללה להמשיך ולאיים על אזרחיה.

שלוש מטרות הנוכחות הישראלית בלבנון

שר החוץ פירט את מטרות הנוכחות הישראלית במרחב דרום לבנון: "הנוכחות שלנו במרחב כיום נועדה ל-3 מטרות: למנוע חדירה של חיזבאללה לישראל, למנוע ירי טילי נ"ט לעבר יישובי הגבול ולבצע מה שצבא לבנון התחייב לעשות ולא עשה - ניקוי תשתיות טרור, בונקרים ואמצעי לחימה, כולל בתוך בתים פרטיים בכפרים שיעיים בדרום לבנון".

דבריו של סער מגיעים בעקבות פעילות מבצעית נרחבת של כוחות צה"ל בדרום לבנון, במהלכה חוסלו מחבלים והוחרמו כמויות גדולות של אמצעי לחימה.

דבריו של שר החוץ

" גרעינית - סכנה לאזור כולו"

בנוגע לאיראן, הבהיר שר החוץ: "ישראל וארה"ב רואות עין בעין את הסכנה שבאיראן גרעינית. זהו המשטר הקיצוני ביותר בעולם, שמנסה להשיג את הנשק המסוכן ביותר. זו אינה רק בעיה של ישראל, אלא של האזור כולו, כולל מדינות המפרץ והסדר העולמי".

כפי שחשפנו בכיכר השבת, משמרות המהפכה האיראניות השתלטו לאחרונה על מלוא הסמכויות בטהרן, תוך שהמנהיג החדש משמש כדמות לגיטימציה בלבד.

הריאיון לאל ערביה מהווה צעד דיפלומטי חריג של שר החוץ, המעביר מסרים ישירים לעולם הערבי בשפתם. המסר המרכזי: ישראל לא תאפשר לחיזבאללה להמשיך ולהפר את הפסקת האש ולאיים על אזרחיה, והמציאות הביטחונית השתנתה באופן בלתי הפיך.

