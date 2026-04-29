המועמד המסתמן לנשיאות צרפת ז'ורדן ברדלה הביע תמיכה בראיון בזכותה של ישראל לפעול צבאית נגד ארגון חיזבאללה בלבנון - אמירה נדירה מצד מנהיג צרפתי.

המועמד המסתמן לנשיאות - אם לה פן אכן תיפסל, הגדיר את התקיפות כפעולות לגיטימיות נגד שלוחה איראנית המאיימת על המערב.

​ז'ורדן ברדלה, התייחס לקשרים ההיסטוריים שבין ארצו לבין לבנון וציין כי "יש להבין שישראל מנהלת מלחמה קיומית נגד חיזבאללה". בדבריו הדגיש ברדלה כי התפיסה שראתה בארגון חלק בלתי נפרד מלבנון לאורך שנים הייתה מוטעית. לדבריו, "האמת היא שחיזבאללה הוא שלוחה של המשטר האיראני שרוצה לא רק בהשמדת ישראל, אלא מאיים על כל האינטרסים האירופיים וכל האינטרסים המערביים באזור".

​בהתייחסו לפעילות הצבאית של צה"ל נגד הארגון, הבהיר ברדלה כי "לכן צריך לא רק לפרק את חיזבאללה מנשקו, ובמובן זה תקיפות ממוקדות והתערבויות ממוקדות של ישראל הן, הייתי אומר, לגיטימיות, אך הן חייבות להיות פרופורציונליות". עם זאת, הוא סייג את דבריו והבהיר כי אין מדובר בגיבוי אוטומטי, שכן "מעולם לא הייתה לי תמיכה בלתי מותנית באיש, ובענייני מדיניות חוץ ומדיניות ביטחון, לעולם לא תהיה לי".

מעשה ידי איראן: זה הארגון שלקח אחריות על הפיגוע הרצחני כיכר השבת | 20:54

​ברדלה הוסיף כי לצרפת מחויבות עמוקה לעם הלבנוני ולנוצרים המרונים, קשר המתחיל עוד מהבטחת המלך לואי התשיעי במאה ה-13. הוא סיכם כי לדעתו "הדרך הטובה ביותר לאפשר לישראל להבטיח את ביטחה היא חיזוק המדינה הלבנונית, המדינה הסדירה והצבא הלבנוני". לשיטתו, ביסוס ריבונותה של המדינה הלבנונית וחיזוק צבאה הם האמצעים המרכזיים שיאפשרו את השבת השקט והשלום לאזור כולו.