"משט החירות" לעזה, המונה עשרות כלי שיט שיצאו מברצלונה לפני כעשרה ימים, דיווח הערב (רביעי) על אירועים חריגים במהלך דרכו ליעד.

לפי הודעות שמפרסמים מארגני המשט ברשתות החברתיות, אחת הספינות נמצאת לטענתם "תחת השתלטות", ובחלק גדול מכלי השיט מורגשים שיבושים במערכות הניווט והתקשורת.

במקביל נטען כי כלי שיט לא מזוהים נצפו בקרבת המשט במרחב הימי שבין יוון למסלול ההפלגה דרומה.

בהודעה רשמית שפורסמה מאוחר יותר נאמר: "הסירות שלנו הותקפו על ידי סירות מהירות צבאיות, שהזדהו כ'ישראל', כיוונו לייזרים וכלי נשק חצי-אוטומטיים והורו לנוסעים להתקדם לקדמת הסירות ולרדת על הידיים והברכיים. התקשורת של הסירות משובשת, ונשלחה קריאת מצוקה".

הפעילים המשתתפים במשט טוענים כי הותקפו בזמן שהם פועלים במים בינלאומיים. על פי הנתונים שמסרו, מדובר בכ-58 כלי שיט שעליהם כ-404 פעילים, שעשו את דרכם דרך סיציליה וכרתים במסגרת המסלול לעבר עזה.

גורם ישראלי בכיר אישר כי חיל הים השתלט על הספינות. נציין כי המשט היה עדיין מרוחק מאות קילומטרים מחופי ישראל, בשלב שבו הוא ממשיך בהפלגה לעבר מזרח הים התיכון.