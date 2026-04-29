האמת נחשפה

מעשה ידי איראן: זה הארגון שלקח אחריות על הפיגוע הרצחני

ארגון HAYI הפרו-איראני טען באחריות לפיגוע הדקירה בגולדרס גרין | הארגון קשור לסדרת הצתות ופיגועי דקירה ברחבי אירופה | החקירה נמשכת (בעולם)

אחרי הדקירה
אחרי הדקירה| צילום: צילום: רשתות חברתיות, לפי סעיף 27א

ארגון טרור המופעל על ידי איראן נטל אחריות ברשתות החברתיות על הדקירה הקשה שהתרחש מוקדם יותר היום בשכונה החרדית גולדרס גרין בלונדון.

הארגון, הידוע בשם חרכאת אשאב אל-יאמין אל-אסלאמיה (HAYI), טען כי הוא עומד מאחורי התקיפה שבה נפצעו שני יהודים חרדים.

הארגון טען בעבר כי הוא אחראי למספר הצתות ופיגועי דקירה דומים ברחבי אירופה. הודעת האחריות פורסמה בערוצי התקשורת החברתית של הארגון, זמן קצר לאחר האירוע שזעזע את הקהילה היהודית בבירה הבריטית.

רגע הדקירה (צילום: ההסתדרות הציונית)

הפצועים, האחד בשנות ה-70 לחייו והשני בשנות ה-30 לחייו, קיבלו טיפול רפואי ראשוני בזירה ומצבם מוגדר יציב.

אסון כבד נמנע בזכות תגובה מהירה של מתנדבי ארגון 'השומרים' המקומי, שהסתערו על המחבל ורתקו אותו לקרקע עד להגעת המשטרה. המחבל, גבר בן 45, נעצר בחשד לניסיון רצח ונמצא כעת במעצר. המשטרה הודיעה כי הרשויות פועלות כדי לקבוע את אזרחותו ואת הרקע שלו.

האירוע מצטרף לגל תקיפות אנטישמיות בלונדון בשבועות האחרונים, שכללו בין היתר הצתות נגד יעדים יהודיים וניסיונות הצתה של בתי כנסת. בחודש האחרון נעצרו יותר משני תריסר חשודים במסגרת חקירות הקשורות לתקיפות נגד מוסדות הקשורים לקהילה היהודית.

ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, גינה את האירועים ואמר כי מדובר במעשים 'מזעזעים לחלוטין'. יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית, יעקב חגואל, הנמצא כעת בלונדון, הבהיר לשלטונות כי 'הם אחראיים לבטחונם של היהודים בבריטניה כמו על כל אזרח אחר'.

פיגועתקיפהאנטישמיותבריטניהלונדוןגולדרס גרין

