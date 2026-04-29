הנגמ"ש הפיני שהפתיע את רוסיה הגיע ליחידות העילית באוקראינה

בעוד פינלנד נמנעת מלפרסם פרטים על סוגי הנשק שהיא מעבירה לאוקראינה, שדה הקרב חושף סודות חדשים: הכוחות המיוחדים של קייב החלו להפעיל לאחרונה את ה-Sisu GTP 4×4 – נגמ"ש פיני מתקדם שנחשב לאחד הכלים הוורסטיליים והחזקים בקטגוריה שלו. הופעת הרכב הפתיעה מומחים צבאיים ברחבי העולם, שכן מדובר בציוד "אקסקלוסיבי" שלא הופיע באף רשימת סיוע רשמית.

הנגמ"ש הפיני הוא לא סתם רכב שטח ממוגן – מדובר ביצירת מופת של תכנון מודולרי. שלדת הרכב מורכבת ממקטעים מתחלפים המאפשרים לצוותי הקרב לשנות את ייעוד הכלי תוך זמן קצר: מהובלת 10 לוחמים ועד לנשיאת מערכות מכ"ם מסוג "ג'ירף" או מרגמות מתנייעות. עם מנוע דיזל של מרצדס-בנץ המפיק 308 כוחות סוס, המפלצת ששוקלת 16.5 טון מסוגלת להגיע למהירות של מעל 100 קמ"ש לטווח של 700 קילומטרים.

הנתיב החשאי: משבדיה לאוקראינה? ההיסטוריון הצבאי אנדריי חארוק מעריך כי הכלים הגיעו לאוקראינה בדרכים עקיפות, ייתכן שדרך שבדיה שהזמינה מאות יחידות מהדגם הזה בעבר. זו אינה הפעם הראשונה שיחידות העילית האוקראיניות מקבלות ציוד מתקדם "מתחת לרדאר", כפי שקרה בעבר עם רכבי ה"קראקל" הגרמניים. המעבר לטכנולוגיה פינית מעיד על הצורך המבצעי של קייב בכלים המותאמים ללוחמה ניידת, מהירה ודינמית. היכולת המודולרית של הרכב מאפשרת לכוחות האוקראינים להתאים את הציוד למשימות שונות – החל מסיור מודיעיני ועד לתמיכה ארטילרית מתנייעת.

מטוסי הקרב F/A-18 הורנט של חיל האוויר הפיני הטילו פצצות מונחות ( צילום: כוחות היבשה – ארמן – הצבא הפיני )

מרוץ חימוש בנתיבי הניידות

בעוד אוקראינה משלבת את הנגמ"ש הפיני במערך המבצעי שלה, הזירה כולה רותחת מחידושים. לטביה הודיעה על העברת נגמ"שי CVR(T) נוספים, ומהצד השני – רוסיה חשפה רכבי שטח חדשים עבור כוחותיה המוצנחים. נראה כי מרוץ החימוש בתחום הניידות המוגנת עולה שלב, כשהטכנולוגיה המערבית המתקדמת ביותר מוטלת למערכה.

הופעת הרכב הפיני בשדה הקרב האוקראיני מצטרפת למגמה רחבה יותר של שיתוף פעולה צבאי אירופי. כפי שדווח לאחרונה, בריטניה בוחנת את הרכב המשוריין Patria 6x6 במסגרת תכנית ה-CAVS הרב-לאומית, המאגדת מספר מדינות אירופיות סביב פלטפורמה אחידה.

יצוין כי פינלנד, שהצטרפה לנאט"ו לאחר פרוץ המלחמה באוקראינה, שומרת על מדיניות זהירה בנוגע לפרסום פרטי הסיוע הצבאי שלה. עם זאת, הופעת הציוד המתקדם בשטח מעידה על מחויבות עמוקה לתמיכה באוקראינה, גם אם היא נעשית בדרכים שאינן מתפרסמות באופן רשמי.

המומחים מעריכים כי השימוש ברכבים אלה יאפשר לכוחות האוקראינים לשפר את יכולות התמרון והשרידות שלהם בשדה הקרב. הגמישות המבצעית שמעניק הרכב, יחד עם הגנה מתקדמת מפני איומים שונים, הופכת אותו לנכס יקר ערך במערכה המתמשכת.