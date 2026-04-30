סכנת נפשות: רקטה מלבנון התפוצצה במירון - 3 ימים לפני ההילולא

רקטה נפלה היום (חמישי) בשעת צהרים מאוחרת בשטח פתוח באזור מירון. על פי הנמסר מדובר צה"ל, הנפילה התרחשה ללא נפגעים, והתרעות הופעלו במרחב על פי המדיניות הקבועה.

האירוע מהווה הפרה נוספת של הבנות הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חיזבאללה, והוא מתרחש בעיתוי רגיש במיוחד - ארבעה ימים בלבד לפני הילולת התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי בל"ג בעומר. עיתוי רגיש לקראת ההילולא הנפילה במירון מתרחשת בעיצומם של ההכנות המורכבות להילולת הרשב"י, כאשר הרשויות נערכות למתווה מיוחד השנה בשל המצב הביטחוני. כפי שדיווחנו בכיכר השבת, משרד ירושלים ומסורת ישראל אישר מתווה המגביל את מספר המשתתפים ל-37,500 איש לאורך 25 שעות, בסבבים של שעתיים. עצב שאין לו סוף: הלוחם בן ה-19 נהרג בלבנון | פרטים ראשונים מהתקרית כיכר השבת | 18:12 המתווה כולל חלוקה של היישוב ל-10 מתחמים שונים, כאשר בכל רגע נתון לא ישהו בהר יותר מ-10,200 בני אדם. ההגבלות נקבעו בתיאום עם פיקוד העורף והמשטרה, תוך התחשבות במצב הביטחוני המתוח בצפון.

הפרות חוזרות ונשנות

האירוע במירון מצטרף לשורה של הפרות הפסקת האש מצד ארגון הטרור חיזבאללה בימים האחרונים. אתמול בלבד, כפי שדיווחנו, חיסלו כוחות אוגדה 146 וחיל האוויר חמישה מחבלים שפעלו בסמוך לכוחות צה"ל בדרום לבנון, לאחר ששיגרו רחפני נפץ לעבר הכוחות.

בנוסף, הופל כטב"מ של צה"ל בדרום לבנון בעקבות שיגור טיל קרקע-אוויר על ידי הארגון. על פי הנמסר, אין חשש לדלף מידע והאירוע מתוחקר.

חששות בטחוניים לקראת ההילולא

האירוע מחזק את החששות הביטחוניים שהועלו בימים האחרונים לקראת ההילולא. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אף הזהיר לאחרונה כי "אנחנו דוהרים בעיניים פקוחות לעבר האסון הבא", תוך ביקורת על המתווה המוצע.

החשש המרכזי נוגע לתרחיש שבו תידרש התפנות המונית למרחבים מוגנים בעקבות ירי רקטי מהצפון, כאשר המרחבים הקיימים כיום בהר אינם ערוכים לקלוט את כמות הקהל המתוכננת.

צה"ל ממשיך לפעול למול איומים כלפי אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל, ופועל בהתאם להנחיות הדרג המדיני. עדכונים נוספים בהמשך.