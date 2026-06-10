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כמו בית מלון: נחנך מבנה השירותים המפואר במירון; האם חסידי סאטמר ישתמשו בו?

בשורה טובה לרבבות בני ישראל העולים לאתרא קדישא מירון: לאחר שנים של תכנון ומצוקה, נחנך קומפלקס התשתיות החדש והמונגש בסמוך לציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, ברמה כמו בית מלון| המבנה שהוקם בשיטת 'כיפין על גבי כיפין' בפיקוח 'אתרא קדישא', פותר את בעיית הכהנים – ומעורר תהייה משעשעת לגבי הקנאים האם ישתמשו בו | צפו בתיעוד (חרדים)

מבנה השירותים במירון (צילום: דוד כהן)

בשורה משמחת לרבבות העולים מירונה: לאחר שנים של תכנון, לוגיסטיקה מורכבת ועבודות בנייה אינטנסיביות, נחנך אמש (ג') מבנה שירותים מפואר, מרווח ומתקדם לציבור הגברים, הממוקם בסמוך לכניסה הראשית לציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א, ברמה מפוארת כמו בית מלון יוקרתי.

הפרויקט המדובר, שנועד לפתור מצוקה של שנים, קרם עור וגידים בהובלת המשרד לשירותי דת ומנכ"ל המשרד יהודה אבידן, ובסיוע נרחב של 'קרן ספרא' בישראל באמצעות נציגה מר יאיר טורנהיים, לצד עבודה משותפת עם הוועדה המחוזית ו'ועדת החמישה' המנהלת את אתר קבר הרשב"י. המבנה החדש מחליף את מערך המבנים הזמניים שעמדו במקום, ומהווה חלק מרפורמת התשתיות המקיפה שעובר ההר לטובת ציבור המתפללים והמבקרים.

מאחורי הקמת המבנה עומדת מסכת הלכתית מורכבת. מיקום המבנה נקבע בשעתו בהתייעצות הדוקה עם יו"ר אתרא קדישא, הגאון רבי דוד שמידל זצ"ל, שבדק יחד עם אנשי המקצוע את השטח כדי למנוע כל חשש.

בשל הרגישות ההלכתית הגבוהה באתר, הושם דגש מיוחד על בניית "כיפין על גבי כיפין" (הפרדה הלכתית) בכדי להנגיש את המבנה באופן מוחלט גם לציבור הכהנים, ואף נסללה דרך ייעודית המחברת את המבנה הישר מ'דרך הכהנים' המפורסמת. הפיקוח ההלכתי הצמוד לאורך כל הדרך נעשה על ידי אנשי 'אתרא קדישא' ורבני ועדת החמישה, בראשות רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הגאון רבי שמואל רבינוביץ.

המבנה החדש, שכולל עשרות רבות של תאים מרווחים ומאובזרים ברמה הגבוהה ביותר, תוכנן במטרה לתת מענה מכובד לעומסי הענק במירון לאורך כל ימות השנה, ובפרט בימי פגרא ומועדים.

בנוסף, כחלק מהנגשת האתר, המבנה הוקם עם התאמה מלאה לבעלי מוגבלויות ונכים, כדי לאפשר גם למתקשים בניידות להגיע ולפקוד את הציון בנוחות ובכבוד. במשרד לשירותי דת ובמנהלת האתר מציינים כי מדובר בעוד צעד משמעותי בשדרוג חוויית השהות על ההר, כחלק מתנופת הפיתוח שתימשך גם בחודשים הקרובים.

עכשיו נשאר רק לראות באם חסידי סאטמר ישתמשו עם המבנה של השירותים שהוקם בסיוע המדינה...

מבנה השירותים במירון (צילום: דוד כהן)
מבנה השירותים במירון (צילום: דוד כהן)
מירוןהרב שמואל רבינוביץשירותיםהרב דוד שמידל

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