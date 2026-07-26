כיכר השבת

ממירון ועד לדור הבא: ג'ואי ניוקם ו"רבי ג'וג'ו" בסינגל אמונה מרגש - "רק לסמוך על השם"

ניגון שנולד לפני כ-45 שנה בדרך מציונו של רשב"י במירון, הועבר מאב לבניו בבית מלא חום, והפך ללהיט חינוכי שסוחף כעת את הקהל הרחב. ג'ואי ניוקם והרבי ג'וג'ו בביצוע מרומם ומלא בביטחון

"רק לסמוך על השם"
"רק לסמוך על השם"

השפעה של חינוך ומילת אמונה של אב לעולם אינן הולכות לאיבוד. לפני למעלה מ-45 שנה, כשנכנס ויצא מציונו הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי במירון, ניצתה בלבו של הרב שלמה פריד ז"ל השראה ללחן ולמסר אחד, פשוט, נוקב ועוצמתי: "רק לסמוך על השם".

הרב פריד, שהיה דמות מאירה, בעל לב רחב ואדם שהשפיע אמונה וביטחון בסובביו, נהג לשיר את המנגינה הזו בביתו פעם אחר פעם. המילים והצלילים מילאו את חלל הבית, נחקקו בלבבות והפכו לחלק בלתי נפרד מהפסקול המשפחתי.

כעת, היצירה הביתית והתמימה הזו יוצאת אל האור ומקבלת חיים חדשים בביצוע משותף של אמן האמונה והשמחה ג'ואי (יוסף) ניוקם יחד עם דמות המחנך האהובה "רבי ג'וג'ו".

המנגינה המשפחתית שהפכה למסר לדורות

כדמויות חינוכיות והורים, לעולם איננו יכולים לדעת אילו מילים, ניגונים או רגעים יקחו עימם ילדינו למשך כל חייהם. מסר של אמונה פשוטה שנאמר בכנות ובחום בתוך הבית, עשוי להמשיך ולהדהד הרחק מעבר למה ששורר מלכתחילה, ולעבור מדור לדור.

עשרות שנים לאחר שנחרז לראשונה, המסר הזוהר הזה הגיע לאלפי ילדי ישראל דרך פעילותו של הרב ג'וג'ו. כעת, כשהוא מונגש לקהל הרחב בהפקה מוזיקלית מהודקת, הוא הופך ממנגינה משפחתית לזריקת מרץ של תקווה וביטחון עבור כל אדם בכל עת.

השיר מוקדש לעילוי נשמתו של אבי המשפחה ומחבר המילים, ר' שלמה זלמן דוד בן אפרים יעקב פריד ז"ל.

הפקה מוזיקלית מושלמת וקליפ בדרך

על המלאכה המוזיקלית וההפקה העשירה הופקד המפיק המוערך דני גרוס, שנתן לשיר עיטוף מוזיקלי חם, אנרגטי וסוחף. הלחן המשותף של הרב שלמה פריד ז"ל יחד עם דוד דבש, בשילוב הביצוע הכריזמטי של ניוקם והטבעיות של רבי ג'וג'ו, מייצרים שיר שלא יוצא מהראש.

בימים אלו סיימו השניים את הצילומים לקליפ מושקע ומיוחד שיצא בקרוב, שמטרתו לחדד ולהמחיש את המסר הפשוט והכל כך נחוץ: בכל מצב ובכל רגע – רק לסמוך על השם.

מירוןרבי שמעון בר יוחאיג'ואי ניוקםרבי ג'וג'ו

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