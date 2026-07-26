כיכר השבת
"Choose Life"

לרקוד בתוך החושך: הרכב 'זושא' ועקיבא בשיתוף פעולה היסטורי

אחרי שנים של ידידות נפש עמוקה, שתי האימפריות של המוזיקה הנשמתית והאמונית חוברות לסינגל עוצמתי. היצירה שנולדה מתוך שברי החיים מזכירה: קריעת ים סוף קורית ממש עכשיו – והבחירה לחיות נמצאת בידיים שלך

"ובחרת בחיים"

מוזיקה

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אחרי שנים ארוכות של חברות קרובה, הערכה מוזיקלית הדדית וציפייה ממושכת מצד המעריצים, זה סוף סוף קורה: ההרכב הניו-יורקי האהוב זושא (Zusha) והזמר והיוצר עקיבא משיקים דואט משותף וראשון מסוגו – "Choose Life" ("ובחרת בחיים").

השיר המשותף מביא עמו מסר פילוסופי-אמוני חד, עמוק ונוקב: כל אדם יכול לבחור, ממש ברגע זה, להיות חי במלוא מובן המילה. המסר מבהיר כי אינך צופה מן הצד או עומד מחוץ לסיפור של נס היצירה וההשגחה – אתה נמצא פנימה, במרכזו ממש.

קריעת ים סוף שתרחש כאן ועכשיו

"אני הולך בתוך הים שאתה קרעת" – מילות השיר מעמיקות ברעיון שקריעת ים סוף אינה זיכרון היסטורי יבש מלפני אלפי שנים, אלא מציאות חיה ונושמת המתרחשת ברגעים אלו ממש בחייו של כל אחד. החיים הראליים, על כל האתגרים שבהם, הם הפרק הבא באותו סיפור אלוהי רציף.

שום דבר בסביבתך אינו מקרי. כל גל, כל תקופה מורכבת וכל קושי נישאים באותה היד החזקה שביקעה את הים. ברגע שמרגישים את הנוכחות הזו וההבנה מחלחלת, פותרים את ההמתנה: אין עוד למה לחכות כדי להתחיל לחיות. אתה כבר מוחזק, עטוף ושמור.

"תראה אותי רוקד עכשיו בתוך החושך"

ההבנה העמוקה הזו מובילה אל הבחירה האקטיבית של האדם. הבחירה לרקוד אינה נדחית ליום שבו הקושי ייעלם או ליום שבו יהיה קל יותר, אלא מתרחשת עכשיו – דווקא בתוך החושך, מתוך אמונה זכה.

מאחורי היצירה העוצמתית עומדת שורת יוצרים מובילה: השיר נכתב בשיתוף פעולה בין חברי ההרכב, גבריאל / EKEV ואיתם בן יעקב, והופק מוזיקלית ברגישות רבה על ידי גבריאל / EKEV. העיבוד משלב בתוכניות מופלאה בין הסטייל הניו-יורקי הנשמתי של 'זושא' לבין הרגש והחספוס הישראלי המזוהה עם עקיבא.

התוצאה היא המנון אמונה וחיים עוצמתי, שמביא רוח גבית ואור גדול לכל מי שמבקש לבחור בחיים מחדש בכל יום.

מוזיקה חסידיתמוזיקה יהודיתעקיבאזושא

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