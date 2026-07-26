תפילה קצבית מהלב: חיים פורטל משיק להיט קיץ מרענן – "טאטע"

בשיאה של עונת הקיץ, כשהאוזן מחפשת צלילים מרעננים והלב מבקש חיזוק ונחמה, הזמר והיוצר חיים פורטל משחרר את פרויקט הקיץ החדש שלו: הסינגל "טאטע".

לאחר שסדרת הסינגלים הקודמת שלו זכתה לחיבוק חם מקהל המאזינים, להשמעות רבות בתחנות הרדיו ולמיליוני צפיות במדיות הדיגיטליות, פורטל ממשיך לבסס את מעמדו כאחד הקולות הבולטים והמסקרנים במוזיקה היהודית.

קצב שמח עם נשמה יהודית

"טאטע" הוא שיר קיץ סוחף ומלא צבע, המשלב במיומנות בין הפקה אלקטרונית עדכנית, מקצב מקפיץ וגרוב ספרדי חם ומזמין. אך מעבר לקצב הממכר והאווירה המרוממת, בבסיס היצירה עומד הלב היהודי הפועם – תפילה זכה, כנה ופשוטה של בן אל אביו.

בתוך הבלבול, הקושי ומרוץ החיים התובעני, "טאטע" מבקש להזכיר לכל מאזין כי בכל רגע נתון אפשר לעצור, להרים עיניים למעלה, לפנות אל אבא שבשמיים ולשאוב ממנו כוח, אמונה, תקווה ושמחה אמיתית .

שילוב יוצרים מנצח

פורטל, שחתום בעצמו על המילים והלחן הקליט, חבר למפיק המוזיקלי מאור חיים, שהעניק לשיר עיבוד דינמי, עשיר ומהודק שמבליט את עומק המסר מבלי לוותר על האנרגיה הסוחפת.

התוצאה היא להיט קיצי, מחבר ומדבק שאי אפשר להפסיק לזמזם, ומסתמן כפסקול חובה בטיולים, באירועים ובנסיעות במהלך חופשת 'בין הזמנים'.