נפתלי קמפה משיק סינגל קומזיץ חדש - "לתקן עולם"

עם שריקת הזינוק לפתיחת ימי "בין הזמנים" והיציאה של אלפי בני הישיבות והצעירים לטיולים ולמדורות ה'קעמפים', אמן הרגש והנשמה נפתלי קמפה משיק סינגל חדש, סוחף ומלא באווירה: "לתקן עולם".

השיר החדש נולד בדיוק עבור הרגעים הללו – נסיעות ארוכות, מעגלי שירה ליליים וקומזיצים מרוממי נפש, ומסומן כבר עכשיו כפסקול הרשמי שילווה את הקיץ הקרוב בעולם התורה והישיבות.

הסודיות שמאחורי הלחן: ממלחין "אמת מלכנו"

"לתקן עולם" הוא פרי לחנו המרטיט של ר' חיים גרשון דייויס – המלחין שחתום גם על הלהיט הענק "אמת מלכנו", שהפך בביצועו של קמפה לנכס צאן ברזל ולקלאסיקה שרהוטה בפי כל.

"בדרך כלל אני נוהג לבצע ולהקליט שירים ואלבומים מלחני שלי", משתף נפתלי קמפה על הבחירה הבלתי שגרתית לבצע לחן חיצוני. "אבל כששמעתי את השיר הזה לראשונה, משהו בעומק הלב זז אצלי. נתפסתי לזה מיד, וביקשתי להיות השליח להאיר עם הלחן והמסר הזה הלאה אל הציבור".

אווירת קומזיץ עוטפת מבית קליין & ברי

על המלאכה המוזיקלית וההפקה המהודקת הופקדו שוב צמד המעבדים המוביל אלי קליין ואיצי ברי. השניים השכילו לעטוף את השיר בעיבוד אווירתי, חם ואקוסטי, המדגיש את השירה הקהילתית והעמוקה שכל כך מאפיינת את יצירתו של קמפה, ומעניק תחושה של קומזיץ חי ומקרב.

התוצאה היא שיר שמשלב בין פשטות כבושת לב לבין הרמוניות סוחפות, המזמינות כל מאזין להצטרף לשירה ולתקן עולם במלכות שדי.