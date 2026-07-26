כיכר השבת
 "מה שהיה היה"

רולי דיקמן במסר של התחדשות - הסינגל החדש והסוחף "להביט קדימה"

בעיתוי מדויק של ימי נחמה והתאוששות, אמן האנרגיה והשמחה רולי דיקמן משיק להיט קצבי, מעצים ומלא אופטימיות. עם הפקה פופית עכשווית של אלי קליין ואיצי ברי וקליפ ייחודי ומשעשע של שי ברק – כך נראה הפסקול של הצמיחה מחדש

כשאנחנו בעיקרה של עונת הנחמה והציפייה להתחדשות, הזמר ואמן הלב רולי דיקמן מביא בדיוק את הזריקה האנרגטית שהאוזן והלב זקוקים לה: הסינגל החדש והסוחף "להביט קדימה".

השיר, שמגיע כמניפסט של אמונה ואופטימיות, מבקש להזכיר לכל אחד ואחת מאיתנו שגם לאחר תקופות מורכבות, מאתגרות או מלאות בחוסר ודאות – התשובה היא לבחור להרים את הראש, להמשיך לצעוד קדימה ולהאמין בלב שלם שהטוב הגדול עוד מחכה מעבר לפינה.

מה שהיה היה: מלחמה בפחדים ובקפוא בעבר

מילות השיר פורשות את המסע האישי והלאומי שכל אדם עובר: המפגש מול פחדים, ספקות או עכבות שמנסות למנוע התקדמות. המסר המרכזי בשיר קורא שלא להישאר תקועים במה שהיה, אלא למצוא את הדרך אל האור.

בפזמון הסוחף, המילים "מה שהיה היה" הופכות למנטרה מחזקת – הבחירה המודעת להתמקד בעתיד, לשחרר את המשקעים ולהמשיך לצעוד בצעד בטוח אל עבר הבאות.

כוחות מנצחים באולפן: קליין, ברי ומונק

מאחורי הלהיט החדש עומדת סוללת היוצרים המובילה במוזיקה היהודית:

  • מילים: אלי קליין ושכי מונק.
  • לחן: אלי קליין, שרקח לחן קליט, מרומם ומלא תנופה.
  • עיבוד והפקה מוזיקלית: צמד המפיקים המנצח אלי קליין ואיצי ברי, שהעניקו לשיר סאונד עכשווית, קצבי, מודרני ומלא בדרייב.

השילוב בין הטקסט המעצים לבין ההפקה המוזיקלית התוססת מייצר יצירה שמצליחה לגעת בלב ולהעניק כוח ממשי לכל מי שנמצא בצומת דרכים, בתקופה של שינוי או בחיפוש אחר התחלה חדשה.

קליפ ייחודי ומשעשע מבית שי ברק

לצד השיר המשודר ברדיו ובדיגיטל, משיק דיקמן גם קליפ וידאו ייחודי, משעשע ומלא בהומור בהפקתו של שי ברק, המנגיש את המסר העמוק של השיר בחיוך ובקלילות שמסייעים להפנים את הבשורה: מפסיקים להביט לאחור – ומתחילים להביט קדימה.

אלי קלייןרולי דיקמןשי ברקאיצי ברי

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