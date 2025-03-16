בעיתוי מדויק של ימי נחמה והתאוששות, אמן האנרגיה והשמחה רולי דיקמן משיק להיט קצבי, מעצים ומלא אופטימיות. עם הפקה פופית עכשווית של אלי קליין ואיצי ברי וקליפ ייחודי ומשעשע של שי ברק – כך נראה הפסקול של הצמיחה מחדש
כזה עוד לא היה! מיטב היוצרים במוזיקה היהודית מתארחים באולפן 'כיכר השבת' במסגרת "משתה הפורים" של תוכנית 'המבקר' ויוצרים יחד שיר פורים חדש ומקורי, שתוכלו לרקוד איתו גם בסעודת הפורים | הצטרפו עכשיו ליצירת השיר באולפני כיכר (המבקר)
ספישל החנוכה המיוחד של 'כיכר השבת' לכל המשפחה בהגשת ארי גוטהלף | האורחים: המוזיקאי אריק דביר, הזמר רולי דיקמן והזמר היוצר אברומי וינברג | מי גילה כישרון ציור, למה אריק דביר שר על המבורגר ומה הקשר של הגולם מפראג לשלמה קרליבך? • צפו - ושחקו עם המשפחה במשחקים המאתגרים (משחקי הנס)