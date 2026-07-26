כיכר השבת
ניגון בלקני-חסידי

מאיר קליינר משיק במחווה בלקנית לחסידות סקולען את "עוד ישמע"

לקראת סעודות ההודאה הענקיות של חצרות סקולען לציון הנס ההיסטורי של האדמו"רים זצ"ל, המוזיקאי מאיר קליינר מציג עיבוד בלקני חריף, עשיר ומפתיע לניגון החסידי האהוב – בליווי קליפ וידאו ייחודי שנוצר בטכנולוגיית AI

"עוד ישמע"
"עוד ישמע"

במוצאי שבת נחמו, בעוד אלפי חסידים ברחבי העולם מציינים את סעודות ההודאה הגדולות בחצרות הקודש סקולען לציון נס ההצלה ההיסטורי של צדיקי השושלת – הרה"ק בעל "נועם אליעזר" והרה"ק בעל "מאור ישראל" זצ"ל – מגיע ביצוע מוזיקלי מפתיע שמעניק לניגוני החצר צבע חדש לגמרי.

הזמר והיוצר מאיר קליינר משיק גרסה בלקנית חריפה וסוחפת לניגון הסקולעני המוכר והאהוב "עוד ישמע", ומחבר בין הניגון החסידי המרומם לבין מקצבים וצלילים חמים מאזור הבלקן.

חיבור בין מסורת סקולענית למקצב בלקני

חצר חסידות סקולען ידועה מזה דורות בעושר הנגינה הטהור שלה, ובניגונים המלאים ברגש, כיסופים והודיה. הביצוע החדש של קליינר לוקח את המנגינה העתיקה ומלביש עליה גרוב בלקני קצבי, מורכב ומלא באנרגיה, שמוציא את הניגון מהקשרו המוכר ומנגיש אותו בלבוש עכשווי ותסוס.

על המלאכה המוזיקלית הופקד המוזיקאי גרגיי ברצה, שחתום על העיבוד וההפקה המוזיקלית ואף מפליא בנגינת הסקסופון המרכזית המובילה את השיר.

צוות נגנים בינלאומי וקליפ AI ייחודי

ההפקה העשירה כוללת נבחרת נגנים מובילה, בהם mario metodiev על כלי הנשיפה העסיסיים ואסף זמיר על התופים והקצב. השיר הוקלט באולפני ניצן פרי, שהעניק ליצירה סאונד מהודק וחם.

את היצירה מעטפת חוויה ויזואלית ייחודית: קליפ AI מושקע ומרהיב שנוצר על ידי נתנאל לייפר, ומעניק לניגון הבלקני-חסידי עומק דיגיטלי חדשני שמחבר בין עבר ליהדות המודרנית.

נתנאל לייפרמוזיקה חסידיתמאיר קליינרחסידות סקולעןטכנולוגיית AI

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