עולם הנגינה החב"די ממשיך להתרענן בביצועים חדשים ומלהיבים: הזמר החב"די העולה מצרפת מנחם לוי משחרר סינגל חדש ומקפיץ בשם "וַיִּבְחַר בְּדָוִד", בו הוא מארח לדואט מלא באנרגיה את הזמר החסידי שמחה פרידמן.

השיר החדש מביא עמו את השמחה החב"דית הבלתי מתפשרת, כשהשילוב בין הקול החם והאירופאי של לוי לבין הכריזמה והחיוך של פרידמן מייצר חווית האזנה סוחפת ומרוממת נפש.

הניגון ההיסטורי של שנת ה'תשל"ט

הניגון "וַיִּבְחַר בְּדָוִד" הוא ניגון שמחה חב"די שורשי, שהולחן במיוחד לרגל יום הולדתו השבעים ושבע של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע בשנת ה'תשל"ט.

כמיטב המנהג בחסידות חב"ד – לפיו מלחינים מדי שנה ניגון חדש על פרק התהילים המתאים לגילו של הרבי – הותאם הלחן המרענן למילים מתוך מזמור ע"ח בתהילים, והפך מאז לאחד מניגוני השמחה האהובים והמוכרים בהתוועדויות ובאירועים.

סנונית מתוך אלבום ניגונים מושקע

הדואט החדש אינו עומד בפני עצמו, אלא מהווה חלק מפרויקט ענקי ומסקרן: אלבום ניגוני חב"ד מושקע עליו עובד מנחם לוי בשנים האחרונות.

במסגרת האלבום, הספיק לוי להקליט דואט סוחף עם גדול הזמר החסידי אברהם פריד, ולצידו צפויים להשתתף זמרים מובילים נוספים מהשורה הראשונה של המוזיקה היהודית שייחשפו בהמשך.

עם הפקה מהודקת וביצוע תוסס, "וַיִּבְחַר בְּדָוִד" מסתמן כבר עכשיו כלהיט שיחמם את רחבות הריקודים וההתוועדויות בחודשי הקיץ והחגים הקרבים.