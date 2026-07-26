כיכר השבת
מרגש ומרומם:

רפי ביטון ופרויקט "קולות מן השמים - ירושלים" ביצירה "על נהרות בבל"

עם תום ימי בין המצרים והכמיהה לבניין ירושלים שעדיין מפעפעת בלבבות, המוזיקאי והיוצר רפי ביטון מגיש יצירה מוזיקלית מרגשת בעוצמתה – "על נהרות בבל", בביצוע מיוחד של חברי פרויקט "קולות מן השמים - ירושלים".

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על הליווי המוזיקלי העשיר מופקדת תזמורת סימפונית בהרכב מוגדל. את קטעי הסולו המופלאים מבצעים הסולנים יהודה ביסמוט, אלי גולדברג, דוד זילברשטיין ואוריאל ליבמן, לצד זמרי המקהלה: אביחי אדל, יאיר דוידוב, דביר וינמן, ג׳וש וולמרק, איתי בלייר, אביעד אלמליח ודידי צור.

הפרויקט מוקדש לעילוי נשמת שושנה זילברשטיין ע"ה, והופק בחסות המחלקה העירונית למורשת ישראל בעיריית ירושלים ובשיתוף הרל"י ומשרד ירושלים ומסורת ישראל.

צוות ההפקה והקרדיטים:

  • ניהול מוזיקלי: רפי ביטון
  • תיזמור סימפוני: אייל ריץ'
  • מיקס ומאסטרינג: חנוך מנלה, אולפני "קולות מן השמים - ירושלים"
  • עריכת וידאו ודימוי ויזואלי: מירי מנקס
  • ניהול פרויקט והפקה: ישראל גולן, יואל ברקוביץ', משה פרידמן
  • עיצוב סאונד: מושיק צברי
  • עיצוב במה ותאורה: אופיר בן חיים
  • מולטימדיה ווידאו: איציק דניאל, סנטרל הפקות
  • ניהול מדיה: אלי גולדברג

סופ"ש פעמי אלול

הפקת מקור נוספת מבית היוצר של רפי ביטון &קולות מן השמים - הפרוייקט היחודי חוזר לבריכת הסולטן!

לצד שחרור הסינגל, הוכרז על הפקת מקור יחודית - סופ"ש "פעמי אלול" תשפ"ו שיערך בירושלים בשיאו של חודש אלול (כ"א אלול תשפ"ו, 03.09.2026). האירוע המרכזי יתקיים בבריכת הסולטן במופע ענק של רפי ביטון, מקהלת "קולות מן השמים - ירושלים" ואמנים אורחים.

כרטיסים למופע - כאן >>

בנוסף, במסגרת סוף השבוע יתקיימו תפילות שבת מרוממות בבית הכנסת הגדול בירושלים בהשתתפות חזנים ופייטנים. לקהל מוצעות חבילות אירוח מיוחדות בבתי מלון בבירה הכוללות כרטיסים למופע ולתפילות.

כרטיסים לחבילות אירוח משתלמות - כאן >>

רפי ביטוןקולות מן השמים

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1
מטורף
אבי כהן

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