מרגש ומרומם: רפי ביטון ופרויקט "קולות מן השמים - ירושלים" ביצירה "על נהרות בבל" עם תום ימי בין המצרים והכמיהה לבניין ירושלים שעדיין מפעפעת בלבבות, המוזיקאי והיוצר רפי ביטון מגיש יצירה מוזיקלית מרגשת בעוצמתה – "על נהרות בבל", בביצוע מיוחד של חברי פרויקט "קולות מן השמים - ירושלים".

אמ אסף מגידו כיכר השבת | 09:38