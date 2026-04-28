עונת החזנות "בנבל עשור" חוזרת לבנייני האומה בלו"ז חגיגי

עולם התרבות היהודית ידע חודשים של טלטלה וחוסר ודאות, וגם סדרת "בנבל עשור" – ספינת הדגל של החזנות והפיוט בירושלים – נאלצה להמתין לשעת כושר. כעת, כשהיא פותחת את עונתה השביעית, ניכר כי ההמתנה השתלמה. ההפקה הצליחה לא רק לשמר את הרכב הכוכבים המקורי, אלא לבנות רצף אירועים מרגש במיוחד - מבית היוצר של המחלקה העירונית למורשת ישראל, ששיאו בשבוע יום ירושלים הקרוב.

פתיחה חגיגית: ענקי החזנות בערב ל"ג בעומר

יריית הפתיחה תתקיים בערב ל"ג בעומר הקרוב (יום שני, 4.5.26), באירוע שמוגדר כבר כ"אירוע החזנות של השנה". על במה אחת בבנייני האומה יתאחדו ענקי הדור: יעקב שטארק המגיע במיוחד מוויליאמסבורג, נסים סאאל (חזן ביהכ"נ 'ישורון'), וגילוי השנה אברהם א.ט פרידמן בהופעת בכורה מסקרנת.

על הניהול המוזיקלי ינצח המאסטרו אלי יפה, בליווי מקהלות החזנים הירושלמיות והתזמורת הסימפונית ירושלים. האירוע ייערך במעמד ראש העיר משה ליאון וסגנו אריה קינג.

שבוע יום ירושלים: רצף של פיוט ורגש

הסדרה תמשיך במלוא המרץ אל תוך חגיגות שבוע יום ירושלים עם שני מופעי ענק נוספים:

"לקול שירך" – רפי ביטון וקולות מן השמים: ביום שני (11.5.26), יתקיים קונצרט חגיגי שיוקדש לקולות הייחודיים של רפי ביטון ומקהלת "קולות מן השמים", במפגן של מוזיקה יהודית נוסטלגית ומודרנית כאחד.

הקונצרט האנדלוסי המרכזי: למחרת, ביום שלישי (12.5.26), יחתום את הרצף המופע האנדלוסי הגדול. לצדו של הפייטן משה לוק והזמר מייק קרוצ'י, יצטרף הפעם גם מימון (מני) כהן. בניהולו המוזיקלי של אלעד לוי ועם הפסנתרן האורח עומרי מור, מדובר בערב שמבטיח להביא את ניחוחות צפון אפריקה למרכז הבירה.

הניצחון של 'בנבל עשור'

בהנהלת הסדרה לא מסתירים את הסיפוק: "היה חשוב לנו לא לוותר. הקהל שצמא לחזנות איכותית מקבל עונה שלא נופלת ברמתה מאף שנה קודמת, ואולי אף עולה עליהן בזכות החיבור המיוחד לירושלים בימים אלו".

לאור הביקוש והתפוסה המוגבלת בבנייני האומה, מומלץ להזמין כרטיסים מראש ולהבטיח השתתפות ברצף האירועים ההיסטורי הזה.

