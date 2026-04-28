מופע ההצדעה למגן דוד אדום, עולה לירושלים

מופע המוזיקה "מנצחים לחיים", מבית היוצר האמנותי של 'חסידות בקלאס', חוזר השנה בעוצמה מחודשת. לאחר ההצלחה המהדהדת אשתקד בקיסריה, ההפקה המדוברת נודדת אל אחד הלוקיישנים המרהיבים בעולם – בריכת הסולטן בירושלים – לערב שכולו הוקרה למתנדבי ועובדי מד"א העומדים בחזית הצלת החיים בישראל.

האירוע, שיתקיים ביום שלישי, י"ז בסיון תשפ"ו (2.6.2026), מבקש השנה למתוח את גבולות היצירה עם נבחרת אמנים חסרת תקדים. על במה אחת, למרגלות חומות העיר העתיקה, יתאחדו ענקי הזמר יצחק מאיר הלפגוט, שולם למר, אברהם פריד, ישי ריבו – בחיבורים מוזיקליים מרגשים שנוצרו במיוחד עבור הערב.

כחידוש מרענן יופיע השנה גיבור ישראל עידן עמדי כזמר אורח שיופיע לראשונה עם תזמורת פילהרמונית, כשבהפקה מבטיחים הפתעות נוספות.

על הפקת האירוע ינצח כתמיד המפיק והיזם של המופעים הגדולים במוזיקה היהודית - יצחק ראשי שכמו תמיד יודע להפתיע, לרגש ולחדש.

אל תפספסו את ההזדמנות לקחת חלק בערב החד-פעמי הזה, המשלב אמנות בסטנדרט בינלאומי בשילוב תרומה לאומית.

עיבודים פילהרמוניים וחדשנות ויזואלית

על הניהול המוזיקלי והניצוח הופקד כמו בכל המופעים המנהל המוזיקלי והמעבד יובל סטופל, ששקד על פרטיטורות ייחודיות המשלבות בין עולמות המוזיקה היהודית והקלאסית.

את האמנים תלווה "התזמורת הפילהרמונית חסידות בקלאס", הרכב סימפוני עשיר המעניק לכל צליל נפח ועומק של יצירת מופת. הצד ההפקתי צפוי להציב רף חדש עם תפאורת ענק מהפכנית, המשלבת טכנולוגיות תאורה חכמות ואפקטים ויזואליים שתוכננו להשלים את האווירה הירושלמית הייחודית.

מנצחים לחיים – כל הכנסות המופע למען הצלת חיים

מעבר לחוויה התרבותית הנדירה, "מנצחים לחיים" הוא קודם כל אירוע של ערבות הדדית. כמו בכל מופעי "חסידות בקלאס", גם השנה כלל ההכנסות מהמופע יוקדשו לרכישת ציוד רפואי מתקדם עבור צוותי מגן דוד אדום הפרוסים בכל הארץ ומספקים מענה חירום לאורך כל ימות השנה. כל כרטיס הוא שותפות ישירה במשימת הצלת החיים הלאומית.

שערי בריכת הסולטן ייפתחו בשעה 18:45 לאווירה המיוחדת של ערב זה. לאור הביקוש הגבוה והמסורת של המופעים הקודמים, מומלץ להבטיח את השתתפותכם באירוע המרכזי של קיץ 2026 כבר עכשיו.

