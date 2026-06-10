כיכר השבת

לרגל היארצייט: יוסי גרין מספר על היצירה הייחודית

המלחין האגדי, יוסי גרין, מספר על היצירה "טהר" בביצועו של אברהם פריד לרגל יום פטירתו של רבי ישמעאל כהן גדול, אחד מעשרה הרוגי מלכות (סינגלים וקליפים)

יוסי גרין: מתוך פיוטי תפילת מוסף של יום הכיפורים, מגיע אחד הסיפורים העוצמתיים והאירועים המרגשים ביותר בהיסטוריה היהודית. סיפורם של עשרת הרוגי מלכות. הרומאים גזרו כי עשרה מגדולי חכמי התלמוד היהודים בכל הזמנים, יומתו במיתה נוראה!

אחד מהם, רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול, נבחר על ידי חבריו לעלות לשמים ולברר האם ניתן לבטל את הגזירה. בפגישתו עם המלאך גבריאל הוא בירר לגבי האפשרות לביטול הגזירה, התשובה הקשה והבלתי משתמעת לשני פנים הייתה שהגזירה היא קיומית ותצטרך לעמוד בעינה.

הלחנת היצירה על הטקסט המיוחד הזה, והביצוע של אברהם פריד עם הפאתוס קורע הלב והפרשנות המהדהדת שהפגין, הם עדיין ויישארו תמיד, אחד הביצועים המבריקים ביותר בז'אנר זה בכל הזמנים.

העיבוד הפרשני והתזמור של יצירה זו על ידי משה לאופר שאין שני לו, השלימו את השילוש של פריד, גרין ולאופר.

"טהר" הוא אחד האתגרים הגדולים והמתגמלים ביותר בקריירה שלי.

אברהם פרידיוסי גריןמשה לאופר

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