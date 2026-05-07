צום המוזיקה של ספירת העומר הסתיים השבוע עם תחילת החגיגות של ל"ג בעומר. כמידי שנה קיבלנו שורה ארוכה של מחרוזות לעוסות עד גועל נפש של אותם שירים, לכן כשיש כאלו שמעזים וגם מחדשים משהו לל"ג בעומר מגיע להם על זה שאפו כפול.

מדובר בז'אנר מוזיקלי שמיועד לריקודים במדורות ובהדלקות השונות, עם אורך חיים של יום בשנה, כך שבאמת יש לתהות בנוגע לכדאיות של זה. קובי ברומר שהחליט כי בתקופה הקרובה יוציא יותר שירים חסידיים, הרים את הכפפה והוציא את "בקודש הקודשים" שיר ל"ג בעומר אלקטרוני חסידי בלחנו של אלי קליין ובעיבוד של קליין את ברי. זהו שיר חביב בהחלט, שאני יכול לשמוע בעיני רוחי מתנגן בהדלקות השונות. לא מדובר במשהו חדשני במיוחד אך הוא עושה את העבודה בצורה מצוינת. ברומר נשמע כרגיל מצוין ויכולת ההגשה הוורסיטלית שלו, היא בהחלט ראויה לשבח.

מי שלקח את זה צעד אחד קדימה הם חיים דייטש, מוישי אולחוב ויידלה אלטר שיצרו סוג של טראק ל"ג בעומר בלחנו של אלטר. השלושה, מוזיקאים מוכשרים, חברו יחד למשהו שקשה להגדיר כ"שיר" במובן הפשטני של המילה ויותר כרצועת וייב.

פה אני לא רואה את השיר מושר בהדלקות השונות, אבל יש לו קסם מוזיקלי משלו שאפשר לשמוע באוטו וליהנות תוך כדי נהיגה.

יהודה שמעה הוא אמן ויוצר מסקרן ומוכשר מאד. השיר החדש שלו "כה לחי" הוא שילוב מעניין בין המנגינה המסורתית של "ואמרתם כה לחי" של הבן איש חי ובן לחן חדש ומילים ששמעה כתב בעצמו.

מדובר בשילוב של ישראליות, פופ וקצת היפ הופ שמשתלבים באופן מעניין בלחן המסורתי. ההפקה המוזיקלית המשובחת של אבשלום דריקס. גם פה אני לא רואה את השיר הזה מגיע למקומות המסורתיים יותר, אך מדובר בשיר אווירה מקורי וייחודי לל"ג בעומר, עבודה יפה מאד. כיף לשמוע.

ונסיים במשהו שהוא על גבול הל"ג בעומר, שיתוף פעולה כיפי וקופצני בין המלחין החסידי הוותיק והאהוב יוסי גרין עם הזמר מנדי ווארש ואנשי פרויקט המוזיקה הגדול "תודה לך השם". גרין שיודע תמיד לחבור לכוחות החדשים במוזיקה היהודית יצר יחד עם האחים בלומשטיין, ווארש והמפיק המוזיקלי של הפרויקט מנדי פורטנוי. השיר נוצר במהלך מפגש משותף שלהם שזרם באופן ישיר לאולפנים הגדולים של הפרויקט ומשם הפך לשיר - "אהבת ישראל".

מדובר בשיר רגאיי זורם המשלב פסוקים ומילים באנגלית כמיטב המסורת של הפרויקט המדהים הזה. השיר גם קיבל קליפ בינה מלאכותית מושקע של האמן שי ברק. שנזכה לאהבת ישראל!

- עריכת קליפ: שי ברק | צילום: עריכת קליפ: שי ברק