דמיינו את הסצנה הבאה: עבריין שנידון למוות מושלך אל צינוק טחוב ואפל, אי שם במעמקיה של קיסרות מזרחית עתיקה. הוא מצפה לעינויים קשים, לגרזן התליין או לחבל החניקה. אבל במקום זאת נכנס הסוהר אל התא כשהוא נושא קערה מהבילה, מלאה בנתחי בשר מבושלים, רזים ומשובחים.

הגרעין האמיתי: הגוף יכול למות מבשר רזה בלבד

כדי להבין את האגדה, צריך להתחיל לא בסין אלא בגוף האדם.

מבחינה רפואית, אדם אכן עלול למות מתזונה המבוססת רק על בשר רזה, ללא שומן וללא פחמימות. התופעה מוכרת בשם "רעב ארנבות" - Rabbit Starvation, וגם כ"הרעלת חלבון", "רעב לשומן" או "מחלת הקאריבו".

ההסבר פשוט יחסית: חלבון הוא מאבות המזון, חומר חיוני לבניית שרירים, רקמות ואנזימים, אבל הוא אינו מקור האנרגיה האידיאלי של הגוף. שומן ופחמימות מספקים אנרגיה ביעילות רבה יותר. כאשר אדם ניזון כמעט רק מחלבון, הגוף נאלץ לפרק כמויות גדולות של חומצות אמינו כדי להפיק מהן אנרגיה.

בתהליך הזה נוצרת אמוניה, שהיא רעלן עצבי מסוכן. במצב רגיל, הכבד הופך את האמוניה לחומר הנקרא שתנן, שמופרש דרך הכליות. אבל למערכת הזאת יש גבול. כאשר אדם צורך כמויות גדולות מדי של חלבון ללא שומן ופחמימות, הכבד והכליות עלולים לקרוס תחת העומס.

אז נוצר מצב של הרעלה פנימית: רמות האמוניה והשתנן עולות, מערכת העצבים נפגעת, הכליות מתקשות לעמוד בעומס, והגוף נכנס לכאוס מטבולי. וכך, אדם יכול להיות מלא בבשר ועדיין לגווע ברעב.

איך מתרחש התהליך

המוות מבשר רזה בלבד אינו מוות מיידי. הוא איטי, מבלבל ואכזרי.

בימים הראשונים מופיעים אי נוחות, עייפות, בחילות ותחושה מוזרה של רעב, אף שהקיבה מלאה. לאחר כשבוע עלולים להופיע שלשולים, כאבי ראש, ירידה בלחץ הדם, חולשת שרירים ודופק איטי. האדם אוכל עוד ועוד, אבל הגוף אינו מצליח להפיק מהאוכל את מה שהוא באמת צריך.

בשלב הבא, בדרך כלל אחרי כשבועיים, מתפתחים תשישות קשה, בלבול, שינויי מצב רוח, הזיות ואובדן מסת גוף. בשלב הסופי, כעבור שלושה עד ארבעה שבועות, עלולה להתרחש קריסת מערכות: פגיעה בכליות, אובדן הכרה ומוות.

לכן, מבחינה ביולוגית, האגדה אינה מופרכת לחלוטין. הרעיון שאדם ימות בתוך כחודש מתזונה של בשר רזה בלבד תואם את מה שידוע על רעב ארנבות והרעלת חלבון.

אבל מכאן ועד הטענה שסין העתיקה השתמשה בכך כשיטת הוצאה להורג רשמית, הדרך ארוכה מאוד.

150 לפנה"ס: חיילים רומיים מגלים את סכנת הבשר הרזה

אחד התיאורים הקדומים המזכירים תופעה דומה מגיע מן ההיסטוריון אפיאנוס מאלכסנדריה. בכתביו על המלחמות הרומיות בספרד, סביב שנת 150 לפנה"ס, הוא מתאר חיילים רומיים שנאלצו להתקיים מבשר רזה של צבאים וארנבות שניצודו בשטח.

לא היו להם שמן, מלח, יין או מזון משלים. הם אכלו בשר, אך חלו בדיזנטריה קשה, נחלשו ורבים מהם מתו. הרופאים של התקופה לא ידעו להסביר את התופעה, אבל במבט לאחור היא מזכירה מאוד את מה שמכונה היום רעב ארנבות.

כבר כאן מופיעה האירוניה הגדולה: הבשר, שאמור לסמל שפע וכוח, עלול להפוך למלכודת כאשר הוא מגיע בלי שומן ובלי פחמימות.

סין העתיקה: ענישה קשה, אבל בגבול

כעת אפשר לעבור אל סין.

מערכת המשפט הסינית היא מן העתיקות בעולם. היא התפתחה במשך אלפי שנים, ולא הייתה מערכת מאולתרת של עינויים גחמניים, כפי שאהבו לעיתים לדמיין במערב. להפך: זו הייתה מערכת בירוקרטית, מדוקדקת ומסודרת, שנועדה לשמור על סדר חברתי, היררכיה ומשמעת.

שתי תפיסות מרכזיות עיצבו אותה.

הראשונה הייתה הלגליזם, אסכולה פוליטית שפרחה בתקופת המדינות הלוחמות והגיעה לשיאה תחת שושלת צ'ין. הלגליסטים האמינו כי האדם נוטה לרוע, ולכן יש לשלוט בו באמצעות חוקים ברורים, ענישה קשה והרתעה.

השנייה הייתה הקונפוציאניזם, שהדגיש מוסר, חינוך, טקסים, משפחה והיררכיה חברתית. לפי הגישה הקונפוציאנית, שלטון שמרבה להעניש באכזריות מעיד על כישלון מוסרי. החל משושלת האן, החוק הסיני עבר בהדרגה תהליך של ריכוך: הענישה נותרה חמורה, אך הופיעו יותר מנגנוני חנינה, המרה ופטור.

"ספר הטקסים" - חיבור המתאר את כללי ההתנהגות והטקסים המקובלים על הקונפוציאנים. מיוחס לקונפוציוס.

"חמשת העונשים": מן הטלת מום לענישה מסודרת

במשך תקופות ארוכות נשען המשפט הפלילי הסיני על מערכת שנקראה "חמשת העונשים". בראשית הדרך מדובר היה בענישה גופנית קשה מאוד: קיעקוע הפנים כאות קלון, קטיעת האף, קטיעת כפות רגליים ועונשי מוות קשים.

במאה השנייה לפנה"ס חולל הקיסר וון משושלת האן שינוי משמעותי, כאשר ביטל חלק גדול מהעונשים מטילי המומים. בהמשך, בתקופת שושלות סווי וטאנג, התגבשה מערכת ענישה מסודרת יותר: מלקות במקל קל, מלקות במקל כבד, עבודות כפייה, גלות ועונש מוות.

המתכונת הזאת, בשינויים שונים, נותרה הבסיס של הענישה הסינית עד נפילת הקיסרות בשנת 1911.

חשוב לשים לב: בשום שלב לא מופיעה במערכת הרשמית שיטת הוצאה להורג באמצעות תזונה, פיטום בבשר או הרעלה איטית דרך מזון. המשפט הסיני הכיר עונשים קשים, לעיתים אכזריים מאוד, אבל הוא הגדיר אותם בקפדנות.

סביב שנת 900: הלינגצ'י והאמת שמאחורי "מוות באלף חיתוכים"

אם לא היה "עינוי בשר", מה כן הזין את הדמיון המערבי?

כאן נכנס לתמונה עונש אמיתי, חריג וקיצוני: לינגצ'י. במערב הוא נודע בשם הדרמטי "מוות באלף חיתוכים", אף שהתרגום הזה אינו מדויק לגמרי.

הלינגצ'י החל להופיע סביב שנת 900 לספירה, ושימש במקרים נדירים במיוחד. הוא לא נועד לכל פושע, אלא לעבירות שנחשבו כפגיעה בסדר הקוסמי והמוסרי של החברה: בגידה, מרידה או רצח של דמות סמכותית, כמו אב, בעל או אדון.

הנידון נקשר לעמוד במקום ציבורי, והתליין הסיר מגופו פיסות בשר באופן שיטתי - מעין מה שסיפרו חז"ל על מיתתו של רבי עקיבא ב'מסרקות של ברזל'. מטרת העונש לא הייתה רק לגרום כאב, אלא להשחית את הגוף כולו. בתפיסה הסינית המסורתית, שלמות הגוף לאחר המוות הייתה בעלת משמעות רוחנית ומשפחתית עמוקה. לכן, השחתת הגוף נחשבה לעונש נורא במיוחד.

המערב הפך את הלינגצ'י לסמל של אכזריות סינית. בפועל, מחקרים מודרניים מצביעים על כך שבמקרים רבים הקורבן איבד את הכרתו בתוך דקות, ולעיתים קיבל מכת חסד בשלב מוקדם, כך שחלק מן ההשחתה נעשה לאחר המוות.

זה עדיין עונש מחריד. אבל הוא שונה מאוד מן הפנטזיה המערבית על עינוי שנמשך ימים שלמים מתוך שליטה רפואית קרה.

איור משנת 1858 מהעיתון הצרפתי לה מונד אילוסטר, של הוצאתו להורג בלינגצ'י של המיסיונר הצרפתי אוגוסט שאפלן בסין

1510: ליו ג'ין וקערת דייסת האורז

אחד המקרים המפורסמים של לינגצ'י הוא זה של ליו ג'ין, סריס חצר רב עוצמה משושלת מינג. בשנת 1510, לאחר שנחשפו שחיתותו ופשעיו, נגזר עליו עונש לינגצ'י חריג במיוחד, שאמור היה להימשך כמה ימים ולכלול אלפי חיתוכים.

דווקא כאן מופיע פרט שמערער את אגדת "עינוי הבשר".

בתום היום הראשון של העינויים הוחזר ליו ג'ין לצינוק. לפי התיעודים הרשמיים מאותה התקופה, כדי להחזיקו בחיים ליום הבא, הסוהרים לא הגישו לו בשר. הם הגישו לו דייסת אורז פשוטה.

זהו פרט קטן, אבל חשוב. בחברה שבה אורז היה מזון בסיסי, ובשר היה יקר בהרבה, איש לא העלה בדעתו לבזבז כמויות גדולות של בשר על נידון למוות. גם במקרה של עינוי קיצוני, המזון שניתן לאסיר היה זול, בסיסי ופונקציונלי.

ליו ג'ין מת לבסוף ביום השני, מהלם ואובדן דם. לא מהרעלת חלבון.

1630: יואן צ'ונגחואן והקהל שקרע את הבשר

מקרה נוסף, מאוחר יותר, התרחש בשנת 1630. יואן צ'ונגחואן, גנרל מפורסם משושלת מינג, הואשם בבגידה בעקבות תככים פוליטיים בחצר הקיסר. הוא נידון ללינגצ'י והוצא להורג בפומבי.

הקהל בבייג'ינג, שהאמין כי יואן בוגד, פרץ לעבר מקום ההוצאה להורג. לפי התיעודים, אנשים ניסו לחתוך חתיכות מבשרו מתוך זעם ונקמה. מאוחר יותר התברר כי יואן היה חף מפשע, והסיפור הפך לטרגדיה היסטורית.

אירועים כאלה, שבהם הגוף של הפושע הפך לזירה ציבורית של זעם, השפיעו מאוד על האופן שבו דמיין המערב את סין. הם חיזקו את הקישור בין סין, עונש, בשר וגוף מושחת.

אבל גם כאן אין שום קשר להוצאה להורג באמצעות האכלה בבשר.

1744-1840: שושלת צ'ינג והפער בין הדימוי למציאות

במאות ה-18 וה-19 שלטה בסין שושלת צ'ינג. במערב נהגו לתאר את סין כארץ של הוצאות להורג המוניות ועינויים סדיסטיים. אבל הנתונים מן הארכיונים מציגים תמונה אחרת.

בין השנים 1744 ל-1840 מנתה האימפריה הסינית מאות מיליוני בני אדם, כ-400 מיליון לפי הערכות מסוימות. מדי שנה ניתנו בממוצע כ-3,183 גזרי דין מוות. אבל רובם לא בוצעו.

במסגרת הליך מיוחד שנקרא "דיוני הסתיו", כ-80 אחוז מן הנידונים למוות זכו לחנינה, להמרת עונש או לדחיית הביצוע. בפועל, שיעור ההוצאות להורג עמד על פחות משני מקרים לכל 100 אלף תושבים בשנה.

כלומר, דווקא במערכת שהמערב אהב לראות בה סמל לאכזריות, התקיימה בירוקרטיה משפטית זהירה למדי ביחס לגודל האימפריה.

גם בתקופה זו אין כל עדות רשמית לעונש המבוסס על האכלה בבשר רזה. עונשי המוות המרכזיים היו חניקה ועריפה, ולצידם הלינגצ'י במקרים נדירים וקיצוניים.

ציור המתאר את כיבוש שינג'יאנג על ידי צ'ינג (1755–1758)

ההיגיון הכלכלי: למה בשר לא היה עונש סביר

מעבר לשאלת המקורות, יש גם שאלה פשוטה של היגיון כלכלי.

בסין המסורתית, בשר לא היה מזון יומיומי לרוב האוכלוסייה. החברה של בני ההאן, בעיקר במרכז ובדרום סין, הייתה חברה חקלאית שהתבססה על אורז, חיטה, דוחן, ירקות, שורשים ופולי סויה. בשר היה יקר יותר, חגיגי יותר, ולעיתים קשור לפולחן, מעמד או אירועים מיוחדים.

בצפון ובמערב, באזורי הערבות, חיו שבטים נוודים שתזונתם כללה הרבה יותר מזון מן החי: בשר, חלב ושומן. דווקא הם הכירו היטב את חשיבות השומן בתזונה. אבל סין הקיסרית החקלאית לא הייתה חברה שבה בשר רזה בכמויות עצומות היה מזון זמין וזול.

גם בשר בקר היה בעייתי במיוחד. שוורים ופרות שימשו לעבודה חקלאית, ולכן שחיטתם לצורכי אכילה נתפסה לעיתים כפגיעה כלכלית ואף מוסרית. החזיר היה עבורם מקור בשר נפוץ יותר, בין היתר משום שהוא קל לגידול וניזון משאריות.

לכן, הרעיון שהמדינה הייתה מאכילה אסיר נידון למוות בכמויות גדולות של בשר נקי במשך שבועות פשוט אינו סביר. היו לה שיטות ענישה מהירות, זולות ופומביות יותר. לא הייתה סיבה להשקיע מוצר יקר כל כך בניסוי תזונתי ממושך.

1881-1884: משלחת גרילי והרעב בתוך השפע

במאה ה-19 הופיעה דוגמה היסטורית אחרת, הפעם לא בסין אלא בקוטב הצפוני.

משלחת גרילי, משלחת אמריקאית לאזור הארקטי, נתקעה בין השנים 1881 ל-1884 בתנאי קור ומחסור קיצוניים. כשהאספקה אזלה, אנשי המשלחת ניסו לשרוד מציד. הם אכלו בין היתר בשר של חיות קוטב רזות במיוחד, ובהן ארנבות.

אבל הבשר לא הציל אותם. חלקם סבלו מקלקולי קיבה, חולשה, בלבול ורעב מתמשך. רק שישה מתוך 25 אנשי המשלחת שרדו. המצוקה הגיעה עד כדי קניבליזם של גופות חבריהם.

המקרה הזה חיזק את ההבנה כי בשר רזה בלבד אינו מספיק לקיום הגוף. ללא שומן, גם ציד מוצלח עלול להפוך למבוי סתום תזונתי.

חברי משלחת גרילי

סוף המאה ה-19: "הסכנה הצהובה" והולדת הדימוי האכזרי

באותה תקופה ממש, בסוף המאה ה-19, התגבש במערב דימוי עוין כלפי סין. אירופה וארצות הברית ראו בסין מרחב זר, מסתורי, מאיים וברברי. הדימוי הזה שירת גם אינטרסים פוליטיים ואימפריאליסטיים.

אם סין הוצגה כמדינה חסרת צדק וחסרת מערכת משפט ראויה, קל היה יותר להצדיק התערבות מערבית, חסינות לנתינים אירופים מפני בתי דין סיניים, ולחץ דיפלומטי על השלטון הקיסרי.

בתוך ההקשר הזה הפך הלינגצ'י לסמל מרכזי. הוא שימש הוכחה חזותית כביכול לכך שסין היא מקום של אכזריות יוצאת דופן. העובדה שגם אירופה עצמה השתמשה עד לא מזמן בשיטות ענישה קשות, כמו תלייה, גרירה וביתור, נדחקה הצידה.

1905: פוז'ולי, הצילומים והמיתוס שהפך לגלויה

בשנת 1905 בוטל רשמית עונש הלינגצ'י בסין, ביוזמת המשפטן והרפורמטור שן ג'יאבן. אבל שבועיים בלבד לפני כניסת הביטול לתוקף, הוצא להורג בבייג'ינג שומר מונגולי בשם פוז'ולי, שהורשע ברצח אדונו.

חיילים צרפתים שנכחו במקום צילמו את ההוצאה להורג. התמונות הופצו באירופה כגלויות וכחומר תיעודי מסעיר.

הצילומים עוררו זעזוע, אבל גם עוררו את סקרנותם של בני המערב. הם ניתקו את הלינגצ'י מההקשר המשפטי הנדיר שלו, והציגו אותו כאילו היה נורמה סינית יומיומית. כך התחזק במערב הדימוי של סין כמרחב קר, סדיסטי ומסתורי.

גם הוגים ואמנים אירופאים הוקסמו מן התמונות. ז'ורז' בטאיי השתמש בהן כחומר פילוסופי ופסיכולוגי, ובהמשך סוזן סונטג התייחסה לאופן שבו תצלום של סבל ממשי יכול להפוך במערב לאובייקט רעיוני ואסתטי.

מכאן הדרך לאגדות על עינויים סיניים מתוחכמים הייתה קצרה.

1928: הניסוי של סטפנסון מוכיח את ההבדל בין בשר רזה לבשר שמן

בשנת 1928 סיפק חוקר הקוטב וילהלמור סטפנסון עדות חשובה במיוחד. סטפנסון, שחי במשך שנים בקרב האינואיטים, טען שאפשר להתקיים היטב על תזונה המבוססת על מזון מן החי, בתנאי שהיא כוללת מספיק שומן.

כדי להוכיח זאת, הוא השתתף בניסוי מבוקר בבית החולים בלוויו בניו יורק, תחת פיקוח חוקרים מאוניברסיטת קורנל. בשלב שבו ניזון מבשר רזה בלבד, בתוך ימים ספורים הופיעו בחילות, שלשולים וחולשה. כאשר הוסיפו לתפריט שלו שומן מן החי, התסמינים נעלמו במהירות.

בהמשך הוא חי במשך שנה על תזונה בשרית שכללה יחס נכון בין שומן לחלבון, ושמר על בריאות תקינה.

הלקח היה ברור: הבעיה אינה עצם אכילת הבשר. הבעיה היא בשר רזה בלבד.

חוקר הקוטב וילהלמור סטפנסון

1992: כריסטופר מקנדלס והטרגדיה באלסקה

גם בסוף המאה ה-20 הופיע מקרה שמזכיר את רעב הארנבות. בשנת 1992 מת הצעיר האמריקאי כריסטופר מקנדלס בערבות אלסקה. יומניו מלמדים כי הצליח לצוד חיות קטנות, בעיקר ארנבות וסנאים, אך הן היו רזות מאוד, במיוחד לאחר חורף ארוך שבו מאגרי השומן שלהן התרוקנו.

מקנדלס אכל, אך המשיך לרזות ולהיחלש עד שנמצא ללא רוח חיים באוטובוס נטוש, כשהוא במשקל 29 ק"ג בלבד. מותו נקשר לשילוב בין מחסור תזונתי חמור, צריכת חלבון רזה מדי ורעלנים צמחיים אפשריים.

שוב הופיע אותו פרדוקס: אפשר להיות מוקף במזון, ואפילו לאכול ממנו, ועדיין למות מתת תזונה.

כריסטופר מקדנלס ופתק שהותיר אחריו

אז איך נולדה אגדת "עינוי הבשר"?

האגדה על הוצאה להורג באמצעות בשר בלבד נולדה כנראה משילוב של שלושה יסודות שונים, שלא היו קשורים זה לזה במקור.

היסוד הראשון היה מדעי: תופעה אמיתית של רעב ארנבות והרעלת חלבון. הגוף האנושי אכן אינו מסוגל להתקיים לאורך זמן על בשר רזה בלבד.

היסוד השני היה היסטורי-תרבותי: קיומו של הלינגצ'י, עונש סיני אמיתי ואכזרי, שהמערב ניפח, צילם, הפיץ והפך לסמל של "האכזריות המזרחית".

היסוד השלישי היה ספרותי: הדמיון האירופי של המאה ה-19 אהב סיפורים על רעב, בשר, עינויים ומזרח מסתורי. בספרות הצרפתית והאירופית של התקופה הופיעו שוב ושוב דימויים של גוף, סבל, נהנתנות, אכילה ומוסר.

כאשר הדימויים האלה נפגשו עם צילומי הלינגצ'י ועם פחדים קולוניאליים מסין, נוצר סיפור שנשמע אמין, גם אם לא היה לו בסיס בעל אחיזה במציאות. כך נולד המיתוס על אסיר בסין העתיקה שנכלא בחדר, הוזן בבשר מבושל ורזה בלבד, ומת בייסורים.

כסיפור, זה מצמרר. כהיסטוריה, זה חלש מאוד.

בין אמת ביולוגית לבדיה היסטורית

בסופו של דבר, אגדת "עינוי הבשר" יושבת בדיוק על הגבול שבין אמת לבדיה.

מבחינה ביולוגית, יש בה אמת. תזונה המבוססת רק על בשר רזה, ללא שומן ופחמימות, יכולה להרוג. רעב ארנבות הוא תופעה אמיתית, מוכרת ומסוכנת. היא מתועדת בתיאורי מסעות, במקרי הישרדות, בניסויים תזונתיים ובטרגדיות מודרניות.

אבל מבחינה היסטורית, אין ראיות לכך שסין הקיסרית הפכה את התופעה הזאת לשיטת הוצאה להורג. חוקי הענישה הסיניים היו מוגדרים היטב. עונשי המוות היו ידועים, מתועדים ומפוקחים. וגם כאשר הם היו אכזריים, הם לא כללו ניסויים תזונתיים ממושכים בבשר.

גם ההיגיון הכלכלי אינו תומך בסיפור. בשר היה יקר מדי, נדיר מדי ומיותר מדי לצורך כזה. אורז, דוחן ודייסה היו המזון הסביר לאסיר. לא נתחים רזים ומשובחים במשך חודש.

מיתוס שמספר יותר על המערב מאשר על סין

אגדת ההוצאה להורג באמצעות דיאטת בשר בלבד היא הכלאה מרתקת: אמת פיזיולוגית מבהילה שהושתלה בתוך סיפור היסטורי מדומיין.

היא נולדה מן המפגש בין מדע, ספרות, אימפריאליזם ודמיון קולוניאלי. תופעה ביולוגית אמיתית התחברה לדימוי מערבי של "המזרח האכזרי", ומשם הפכה לסיפור שנשמע משכנע יותר מכפי שהוא באמת.

לכן, הסיפור אינו מלמד רק על גבולות הגוף האנושי. הוא מלמד גם על האופן שבו חברות בונות מיתוסים על תרבויות אחרות, במיוחד כאשר הן כבר רוצות לראות בהן אכזריות, מסתוריות ופראיות.

הגוף האנושי אכן עלול לקרוס מבשר רזה בלבד. אבל סין העתיקה, ככל הידוע, לא בנתה על כך שיטת מוות סודית.

המיתוס הזה מוכיח בעיקר דבר אחר: לפעמים הסיפורים שאנחנו מספרים על עמים אחרים חושפים הרבה יותר על הפחדים שלנו מאשר על ההיסטוריה שלהם.