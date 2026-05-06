אישה בת 56 נעצרה בארה"ב לאחר שרדפה ברכבה אחרי ילד במדרכה תחת השפעת אלכוהול | הילד לא נפגע, והיא שוחררה ללא ערבות (מעניין)

הנהגת רודפת אחרי הילד במדרכה

אישה בת 56 נעצרה בוושינגטון שבארצות הברית, לאחר שרדפה ברכבה אחרי ילד שרכב על אופניים חשמליות במדרכה וניסתה לפגוע בו. האירוע התרחש בשעות אחר הצהריים של יום שני האחרון, והילד לא נפגע.

עדי ראייה תיעדו את הרכב כשהוא נוסע במהירות על המדרכה בעקבות הילד. זמן קצר לאחר מכן, התקבלה קריאה נוספת על ניסיון פריצה לבית סמוך, כאשר בעל הבית דיווח כי אישה ניסתה לבדוק ידיות של דלתות דרך מצלמות האבטחה שלו.

ה איתרו את החשודה, וונדי איי. קלמנטה בת 56, ועצרו אותה במקום. בתחילה היא הכחישה את המעשים וטענה כי עצרה באזור כדי לחפש כלבים אחרים שיכולים לשחק עם הכלב שלה, ואף אמרה כי אינה זוכרת את האירוע שבו רדפה אחרי הילד. בהמשך הודתה כי צרכה אלכוהול, ובמשטרה ציינו כי נראו עליה סימני שכרות.

היא נעצרה בחשד לניסיון תקיפה מדרגה ראשונה, נהיגה תחת השפעת אלכוהול וחדירה פלילית. הרשויות מסרו כי גם התנגדה למעצר וניסתה לבעוט בשוטרים בעת שהוכנסה לניידת.

למרות חומרת החשדות, בית המשפט הורה לשחררה למחרת ללא ערבות, עם התחייבות להופיע בדיונים בעניינה.

