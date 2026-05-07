הצלם על הכוונת: זום אאוט שיגרתי חשף חיית טרף רצחנית 

סרטון ויראלי שרץ ברשת בימים האחרונים מציג בתחילה צלע גבעה ירוקה ודוממת לחלוטין למראית עין. הצופה הממוצע לא היה מבחין בדבר מלבד צמחייה, אולם כאשר הצלם מפעיל את יכולת הזום המקסימלית של פי 100, התמונה משתנה מקצה לקצה: מתוך סבך העשב נחשף נמר כשהוא מוסווה בצורה מושלמת לסביבתו.

התגלית המדהימה ביותר בסרטון היא שהנמר לא רק נכח במקום, אלא היה במצב של תצפית ממוקדת. הוא נראה כשהוא מביט ישירות אל תוך העדשה, מה שמעיד על כך שהוא עקב אחרי הצלם לאורך כל הזמן. נמרים נחשבים ל"מאסטרים של הסוואה" בטבע; הם טורפים יחידאים וליליים המצטיינים ביכולת התגנבות יוצאת דופן ובחושים חדים, המאפשרים להם להיעלם לחלוטין בתוך בתי הגידול הטבעיים שלהם.

התגובות ברשת לסרטון המדהים הדגישו את הפער שבין הטכנולוגיה לטבע. בעוד שהגולשים התרשמו מיכולות הדיוק של המצלמה, רבים ציינו ביראה כי הנמר ככל הנראה זיהה את הצלם הרבה לפני שהמצלמה הצליחה לאתר אותו.