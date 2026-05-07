תרמית מופרעת: תקיפת דוב בתוך רולס-רויס הפכה לכתב אישום פלילי

הסיפור המופרך הזה החל כאשר חברות הביטוח קיבלו סרטונים "מצמררים" מהרי סן ברנרדינו, בהם נראה דוב משתולל בתוך רכבי יוקרה כולל מכונית רולס-רויס ושתי מכוניות מרצדס.

החשודים הגישו תביעות בגין נזקים כבדים למושבים ולדלתות, בניסיון לגרוף לכיסם סכום כולל של כמעט 142,000 דולר.

אולם, התוכנית המתוחכמת החלה להתפרק בגלל עין חדה של מומחים. התמונות שהוגשו הראו סימני שריטות על הריפודים, אך כשהסרטונים הועברו לבדיקה של ביולוג מטעם מחלקת הדגה וחיות הבר של קליפורניה, המסקנה הייתה נחרצת: לא מדובר בחיה פראית, אלא ב"אדם בתוך תחפושת דוב" באופן ברור לחלוטין.

החשד הפך לוודאות כאשר בלשים ביצעו חיפוש בביתם של החשודים ומצאו את הראיה המרשיעה ביותר, תחפושת הדוב עצמה, ששימשה לביום ה"תקיפות" בתוך המכוניות.

השבוע, בבית המשפט, הגיע המסע לסיומו: שני גברים ואישה מאזור לוס אנג'לס הודו בהונאת ביטוח בנסיבות מחמירות. השלושה נידונו לתוכנית מאסר של סופי שבוע ולתקופת מבחן, כאשר על שניים מהם הוטל לשלם פיצויים של מעל 50,000 דולר.

חשוד רביעי בפרשה צפוי להופיע לדיון בבית המשפט בספטמבר הקרוב. כך הגיעה לסיומה אחת התרמיות היצירתיות והכושלות, שנראו בשנים האחרונות בקליפורניה.