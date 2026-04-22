מתוק: גור דוב שחור נלכד על עץ בשכונת מגורים - כך זה הסתיים

​דוב שחור צעיר הועבר אתמול (שלישי) להרי הקטסקיל לאחר שנלכד בשכונת מגורים באולבני.

בעל החיים, זכר כבן שנה במשקל של כ-60 קילוגרם, אותר בשעות הבוקר המוקדמות כשהוא נח על ענף עץ בפינת הרחובות סקונד אווניו וריימו. לאחר מבצע לכידה שנמשך מספר שעות, הוא הורדם ופונה מהמקום.

​הדיווח הראשון על הימצאות הדוב התקבל במוקד המשטרה בסביבות השעה 6:30 בבוקר מעוברי אורח. בעקבות הדיווח, חסמה משטרת אולבני מספר רחובות באזור והנחתה את הציבור להתרחק מהמקום. למקום הוזעקו פקחים מהמשרד לשימור הסביבה של מדינת ניו יורק כדי לטפל באירוע.

​בסביבות השעה 11:40 נורה לעבר הדוב חץ הרדמה. בתחילה טיפס הדוב גבוה יותר על העץ, אך לאחר מספר דקות איבד את אחיזתו ונפל לתוך רשת פריסה שהכינו השוטרים על הקרקע. סרינה הפרנן, תושבת המקום שבנה הבחין בדוב לראשונה, תיארה את רגעי הנפילה וציינה כי "הוא נאחז כאילו עשה מתח" לפני שצנח מטה.

​ג'רמי הרסט, ביולוג מטעם המשרד לשימור הסביבה, הסביר כי "במקרה הטוב ביותר אנחנו נותנים לדוב לעזוב בעצמו. בסופו של דבר התקבלה ההחלטה לשתק את הדוב". לדבריו, מדובר בדוב שעזב לאחרונה את המאורה שבה נולד בחיפוש אחר מזון. הרסט הוסיף כי "זה דוב צעיר שמנסה למצוא היכן הוא יתמקם. ובדיוק כמו בני נוער צעירים, לפעמים הם פונים לכיוון הלא נכון ומגיעים למקום שהם לא שייכים אליו".

​הדוב הועמס על משאית כשהוא מורדם ופונה לשחרור בטבע. לפי נתוני הרשויות, במדינת ניו יורק חיים בין 6,000 ל-8,000 דובים, ואירועים דומים מתרחשים אחת לכמה שנים באזור אולבני. הרסט סיכם את האירוע באומרו כי "יש לנו דובים באזורים עירוניים מדי שנה ברחבי המדינה, כך שהחוויה הזו עבור הביולוגים שלנו, עד כמה שהיא מלחיצה, אינה ייחודית במיוחד. היא בהחלט ייחודית עבור כל התושבים המקומיים כאן".