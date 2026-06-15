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בגלל הזמנה שגויה במסעדה: שתי אחיות פתחו במסע השתוללות פרוע

שתי אחיות מדטרויט הואשמו בתקיפה אלימה של עובדת מסעדה בעקבות הזמנה שגויה | האחיות דקרו והכו את העובדת, שפונתה לבית החולים ועבר ניתוח (בעולם)

האחיות לונג לאחר המעצר (צילום: משטרת דטרויט)

שתי אחיות מדטרויט, בריאנה לונג בת 29 וקיריאנה לונג בת 26, הואשמו בתקיפת עובדת בת 23 במסעדת עוף לאחר שהתפתח ויכוח בעקבות הזמנה שגויה.

לפי התביעה, השתיים נכנסו אל מאחורי הדלפק, השליכו לעבר העובדת חפצים, רדפו אחריה ברחבי המסעדה, הכו אותה בסירים ובמחבתות, ניסו לשפוך עליה שמן רותח ואיימו להרוג אותה.

במהלך האירוע דקרה קיריאנה את העובדת בבטנה באמצעות סכין.

העובדת נמלטה מהמקום, הסתתרה ברכב של אדם זר והזעיקה עזרה, ולאחר מכן פונתה לבית החולים ועברה ניתוח. האחיות נמלטו מהזירה אך נעצרו בהמשך על ידי המשטרה.

השתיים מואשמות בין היתר בתקיפה בכוונה לרצוח, בתקיפה בכוונה לגרום לחבלה חמורה ובתקיפה בנשק מסוכן. עורכי דינן טוענים כי העובדת היא שפתחה בעימות לאחר ש"התבטאה בזלזול" והשליכה חפצים לעברן. שתיהן כפרו באשמה.

ארה"במעצרתקיפהמסעדהדטרויט

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