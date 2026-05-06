קסם פיזיקלי

הזיקיות המהפנטות: הציורים המדהימים שמבלבלים את המוח

אומנות ה"אירוכרומיה" היא חגיגה מהפנטת של צבעים משתנים שמרגיש כמו קסם פיזיקלי טהור| זהו עולמו המופלא של גווידו לורדי, האמן שהצליח ללכוד את האור בתוך הצבע וליצור חוויה חושית שמשנה את כל מה שחשבתם על ציור סטטי (חדשות בעולם)

צבע טרי - זיקית לצד האומנות של גווידו לורדי (צילום: שאטרסטוק - מסך)

האמן הארגנטינאי גווידו לורדי מגדיר את עבודותיו לא כחפצים דוממים, אלא כ"מערכות חיות". היצירות שלו, שזכו לכינוי "ציורי זיקית", מציגות יכולת מדהימה לשנות את צבען בהתאם לזווית הראייה של הצופה וזווית פגיעת האור, מה שהופך כל התבוננות בהן לחוויה חד פעמית.

האומנות של גווידו לורדי

איך נוצר הקסם? טכניקת ה"אירוכרומיה"

הסוד מאחורי האפקט המשגע טמון במונח שלורדי טבע: "אירוכרומיה". זהו שילוב בין המילה "איירו" (אוויר) ל"כרומיה" (איכות הצבע). בניגוד לציור רגיל, לורדי יוצר תבליטים תלת-ממדיים על המשטח. בעזרת מכחול אוויר, הוא מתיז את הפיגמנט כמו ערפל דקיק ששוקע על ה"מדרונות" של התבליט, בדומה לאופן שבו ערפל נלכד בין צלעות הרים.

האומנות של גווידו לורדי

האפקט נוצר הודות לשימוש בשכבות צבע חצי-שקופות ובלכות בעלות מדדי שבירת אור שונים. הצבע בציור אינו סטטי; הוא "ויברציה" שתלויה בפיזיקה של האור. כאשר הצופה זז ימינה או שמאלה, הוא מגלה גוונים שהיו חבויים ב"צל" של התבליט.

בדיוק כמו הזיקית שמשנה את גווניה, הציור עובר מוטציה תפיסתית בזמן אמת. לורדי מסביר שאצלו "הצופה כבר לא רק מתבונן – הוא משחק". היצירה זקוקה לנוכחות הפעילה שלכם כדי להתעורר; אם לא תזוזו, הציור פשוט ימשיך "לישון". זוהי אמנות שמזמינה אתכם להחזיר לעצמכם את המבט הסקרן של ילד שמגלה את העולם בפעם הראשונה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

