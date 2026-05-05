הטורף השקט של אנקרה: קפיצת המדרגה הביטחונית של טורקיה

תערוכת SAHA 2026 ואירוע ה-IDEF 2025 האחרון סיפקו הצצה ליכולות ההנדסיות המרשימות של טורקיה, המגדירות מחדש את יכולת ההרתעה שלה.

במרכז הבמה ניצבת ה-GAZAP, הפצצה האווירית הלא-גרעינית החזקה ביותר של טורקיה. מדובר בנשק תרמובארי במשקל של 2,000 פאונד (כ-970 ק"ג), בעל יכולת הרס מאסיבית ופיזור רסיסים משופר משמעותית של כ-10.16 פיצוצי רסיסים למטר. הפצצה, שפותחה על ידי מרכז המחקר והפיתוח של משרד ההגנה הטורקי, כבר עברה את תהליכי ההסמכה ומוכנה לשימוש מבצעי ממטוסי F-16.

לצד ה-GAZAP, חשפה טורקיה את ה-NEB-2 Ghost, שנחשבת ל"חודרת הבונקרים הטובה ביותר בשטח". בעוד שטילים מתוצרת ארה"ב חודרים כ-2.4 מטרים של בטון סטנדרטי, ה-NEB-2 מסוגלת לחדור 7 מטרים של בטון מזוין מסוג C50, החזק פי שלושה מזה המשמש בתחנות כוח גרעיניות. בניסוי מבצעי, הפצצה הוטלה על אי, חדרה לעומק של 90 מטרים וגרמה למפולות סלעים והרס נרחב ברדיוס של 160 מטרים.

אולם, לא רק עוצמת ההרס מדאיגה את האזור, אלא גם הטווח. טיל ה-MIZRAK החדש, עם טווח העולה על 1,000 קילומטרים, מכניס את כל שטחה של מדינת ישראל לטווח פגיעה ישיר מטורקיה. מומחים מציינים כי נקודה זו מייצגת "נקודת שבירה אסטרטגית" עבור האזור כולו. לכך מצטרף כטב"ם "מתאבד" חדש בעל יכולות אוטונומיות מבוססות בינה מלאכותית, המסוגל לטוס מעל 7 שעות רצופות לטווח של 1,000 ק"מ עם מטען של 40 ק"ג.

בתוך תנופת הפיתוח של תעשיית הביטחון הטורקית שנחשפה בתערוכת SAHA 2026, בולט רחפן קמיקזה חדש שמציג קפיצת מדרגה ביכולות התקיפה מרחוק. הכלי הבלתי מאויש הזה מסוגל לשהות באוויר מעל 7 שעות ברציפות, לטווח של עד 1,000 קילומטרים, מה שמאפשר לו כיסוי אזורי נרחב ויכולת פעולה ממושכת כ"מארב אווירי". הוא נושא מטען נפץ של כ־40 קילוגרם, ומצויד ביכולות בינה מלאכותית המאפשרות זיהוי ותקיפה אוטונומיים של מטרות גם בתנאים מורכבים.

המסר המדיני מאחורי החידושים הללו ברור. במהלך התערוכה הוצגו גם טיל ה-Tayfun block 4 ומטוסי היורופייטר טייפון, כאשר הנשיא ארדואן משגר מסר של מוכנות גבוהה אל מול התפתחויות אזוריות. עם עניין גובר מצד מדינות כמו פקיסטן ברכישת הפצצות החדשות, טורקיה ממצבת את עצמה לא רק ככוח צבאי עצמאי, אלא כספקית נשק אסטרטגית שמשנה את כללי המשחק.