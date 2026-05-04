כיכר השבת
עידן חדש בלוחמה האווירית

1,000 ק"מ טווח: החימוש המשוטט של טורקיה שיציף את האויב

חברת בייקאר הטורקית חשפה את ה-MIZRAK, חימוש משוטט מבוסס בינה מלאכותית המסוגל לפעול ללא GPS. המערכת מגיעה לטווח של 1,000 קילומטרים, שהייה של 7 שעות וכוללת יכולת פעולה בנחילים להצפת מערכות ההגנה של האויב (תקיפה והגנה)

1תגובות
השמדה מבצעית בתרגיל נאט"ו
השמדה מבצעית בתרגיל נאט"ו | צילום: צילום: משרד ההגנה הלאומי הטורקי

בעוד העולם עדיין מתעכל את המהפכה שחוללו כטב"מים זולים בשדות הקרב המודרניים, טורקיה מציגה את הדור הבא: חימוש משוטט אוטונומי שמשלב בינה מלאכותית עם יכולות קטלניות חסרות תקדים. ענקית הכטב"מים "בייקאר" חשפה השבוע את ה-MIZRAK ("חנית" בטורקית) - מערכת שמסוגלת לפעול באופן עצמאי גם כאשר כל התקשורת מנותקת, ולהגיע למטרות במרחק של מעל אלף קילומטרים.

המערכת החדשה מייצגת קפיצת מדרגה משמעותית ביכולות הטורקיות. בניגוד לכטב"מים המתאבדים הקיימים שנשענים על GPS ותקשורת רציפה, ה-MIZRAK מצויד בטייס אוטונומי מבוסס בינה מלאכותית ובמערכת הנחיה אופטית. המשמעות המעשית: גם כאשר האויב משבש את כל אמצעי התקשורת והניווט האלקטרוניים, הכלי ממשיך לפעול, לאתר מטרות ולתקוף אותן באופן עצמאי.

כטב"ם, אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

נחילים קטלניים ותיאום מתקדם

אחת היכולות המרשימות ביותר של המערכת היא הפעולה ברשת משולבת. ה-MIZRAK מתקשר בקו ראייה או דרך לוויין עם כטב"מי ה-TB2 וה-AKINCI המפורסמים של בייקאר, ומסוגל לפעול כחלק מנחיל מתואם. תרחיש מבצעי אפשרי: עשרות "חניתות" משוגרות בו-זמנית לעבר מערך הגנה אווירית של האויב, מציפות אותו ממספר כיוונים ומנטרלות את יכולתו להגן על מטרות אסטרטגיות.

המערכת מגיעה בשתי תצורות עיקריות. הגרסה הראשונה נושאת ראש נפץ כפול במשקל 40 קילוגרם, המיועד להשמדה מרבית של מטרות קשות. הגרסה השנייה מצוידת בראש נפץ יחיד של 20 קילוגרם עם מערכת ביות בתדר רדיו, המתמחה בזיהוי והשמדת מכ"מים ומערכות הגנה אווירית. עם טווח מבצעי של מעל 1,000 קילומטרים וזמן שהייה באוויר של עד 7 שעות, ה-MIZRAK מסוגל להגיע כמעט לכל נקודה באזור.

מוכנות ארטילרית בלתי ניתנת לעצירה (צילום: רס"ר לוק וילסון, הדף הרשמי של צבא ארה"ב)

גמישות תפעולית ללא תקדים

היכולת התפעולית של המערכה משתרעת גם לתנאי שטח קשים. בעוד שהכלי מסוגל להמריא ממסלולים סטנדרטיים, הוא גם מצויד באפשרות שיגור רקטי (RATO) המאפשר המראה מתנאי שטח מאתגרים או מאזורים שאין בהם תשתית תעופתית מפותחת. יכולת זו הופכת את ה-MIZRAK לנשק גמיש במיוחד, שניתן לפרוס במהירות ממגוון רחב של מיקומים.

ההשלכות האזוריות של המערכת החדשה משמעותיות. טורקיה, שכבר הוכיחה את יכולותיה בתחום הכטב"מים בזירות שונות ברחבי העולם, מציבה את עצמה כמעצמת-על בתחום הלוחמה האוטונומית. השילוב של טווח ארוך, אוטונומיה מלאה ויכולת פעולה בנחילים הופך את ה-MIZRAK לאיום משמעותי על מערכי הגנה אווירית מסורתיים, שתוכננו להתמודד עם איומים שונים לחלוטין.

חוסך חיי אדם בחזית. רכב רובוטי אוקראיני לציוד לוגיסטי ותחמושת (צילום: מתוך חשבון הטוויטר של מיכאילו פיידורוב | @FedorovMykhailo)

בעוד מדינות רבות עדיין מתלבטות לגבי השימוש במערכות אוטונומיות קטלניות, טורקיה ממשיכה לדהור קדימה. ה-"חנית" הטורקית כבר כאן, והיא מכוונת רחוק מתמיד - ממש כפי ששמה מבטיח.

טורקיהכטב"מיםשיגור רקטותניווטמכ"םתעופה קרביתStrategic Partnershipטכנולוגיה צבאית

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (69%)

לא (31%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
כל כלי יוצר עליך לא יוצלח בעזרת השם
אריק

אולי גם יעניין אותך:

עוד בתקיפה והגנה:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר