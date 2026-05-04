1,000 ק"מ טווח: החימוש המשוטט של טורקיה שיציף את האויב

בעוד העולם עדיין מתעכל את המהפכה שחוללו כטב"מים זולים בשדות הקרב המודרניים, טורקיה מציגה את הדור הבא: חימוש משוטט אוטונומי שמשלב בינה מלאכותית עם יכולות קטלניות חסרות תקדים. ענקית הכטב"מים "בייקאר" חשפה השבוע את ה-MIZRAK ("חנית" בטורקית) - מערכת שמסוגלת לפעול באופן עצמאי גם כאשר כל התקשורת מנותקת, ולהגיע למטרות במרחק של מעל אלף קילומטרים.

המערכת החדשה מייצגת קפיצת מדרגה משמעותית ביכולות הטורקיות. בניגוד לכטב"מים המתאבדים הקיימים שנשענים על GPS ותקשורת רציפה, ה-MIZRAK מצויד בטייס אוטונומי מבוסס בינה מלאכותית ובמערכת הנחיה אופטית. המשמעות המעשית: גם כאשר האויב משבש את כל אמצעי התקשורת והניווט האלקטרוניים, הכלי ממשיך לפעול, לאתר מטרות ולתקוף אותן באופן עצמאי.

אחת היכולות המרשימות ביותר של המערכת היא הפעולה ברשת משולבת. ה-MIZRAK מתקשר בקו ראייה או דרך לוויין עם כטב"מי ה-TB2 וה-AKINCI המפורסמים של בייקאר, ומסוגל לפעול כחלק מנחיל מתואם. תרחיש מבצעי אפשרי: עשרות "חניתות" משוגרות בו-זמנית לעבר מערך הגנה אווירית של האויב, מציפות אותו ממספר כיוונים ומנטרלות את יכולתו להגן על מטרות אסטרטגיות. המערכת מגיעה בשתי תצורות עיקריות. הגרסה הראשונה נושאת ראש נפץ כפול במשקל 40 קילוגרם, המיועד להשמדה מרבית של מטרות קשות. הגרסה השנייה מצוידת בראש נפץ יחיד של 20 קילוגרם עם מערכת ביות בתדר רדיו, המתמחה בזיהוי והשמדת מכ"מים ומערכות הגנה אווירית. עם טווח מבצעי של מעל 1,000 קילומטרים וזמן שהייה באוויר של עד 7 שעות, ה-MIZRAK מסוגל להגיע כמעט לכל נקודה באזור.

גמישות תפעולית ללא תקדים

היכולת התפעולית של המערכה משתרעת גם לתנאי שטח קשים. בעוד שהכלי מסוגל להמריא ממסלולים סטנדרטיים, הוא גם מצויד באפשרות שיגור רקטי (RATO) המאפשר המראה מתנאי שטח מאתגרים או מאזורים שאין בהם תשתית תעופתית מפותחת. יכולת זו הופכת את ה-MIZRAK לנשק גמיש במיוחד, שניתן לפרוס במהירות ממגוון רחב של מיקומים.

ההשלכות האזוריות של המערכת החדשה משמעותיות. טורקיה, שכבר הוכיחה את יכולותיה בתחום הכטב"מים בזירות שונות ברחבי העולם, מציבה את עצמה כמעצמת-על בתחום הלוחמה האוטונומית. השילוב של טווח ארוך, אוטונומיה מלאה ויכולת פעולה בנחילים הופך את ה-MIZRAK לאיום משמעותי על מערכי הגנה אווירית מסורתיים, שתוכננו להתמודד עם איומים שונים לחלוטין.

בעוד מדינות רבות עדיין מתלבטות לגבי השימוש במערכות אוטונומיות קטלניות, טורקיה ממשיכה לדהור קדימה. ה-"חנית" הטורקית כבר כאן, והיא מכוונת רחוק מתמיד - ממש כפי ששמה מבטיח.