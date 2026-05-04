היד השתחררה מהגוף והמשיכה לזוז: הניסוי המדהים שמשגע את הרשת

עולם המדע הבדיוני הופך למציאות: הסטארט-אפ הבריטי Open Bionics הדהים את עולם הרפואה והטכנולוגיה עם חשיפת ה-"Hero Arm" הזרוע הביונית האלחוטית הראשונה בעולם.

פריצת הדרך המרעישה ביותר במכשיר החדש היא היכולת שלו לפעול כזחלן נשלט מרחוק; גם כאשר כף היד והזרוע מופרדות מהמשתמש, ניתן להמשיך להפעיל אותן במדויק באמצעות מערכת הבקרה.

איך הקסם הזה עובד?

בניגוד לטכנולוגיות אחרות הדורשות השתלת שבבים פולשנית במוח ה-Hero Arm מיוצרת בהדפסת תלת-ממד ומשתמשת באלקטרודות חיצוניות בשם "MyoPods". אלקטרודות אלו מוצמדות לעור בנקודת הקטיעה, קולטות את אותות השרירים של המשתמש ומתרגמות אותם לתנועה כמו פתיחה וסגירה של כף היד גם כשהיא נמצאת במרחק מהגוף.