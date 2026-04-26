שנגחאי וערים נוספות בסין חוות בימים אלו שינוי דרמטי בנוף הקמעונאי. חנויות נוחות חדשות שנפתחו מציעות חוויית קנייה עתידנית לחלוטין: אין בהן מוכרים, קופאים או סדרנים אנושיים. במקומם, הלקוחות פוגשים רובוטים דמויי אדם המופעלים על ידי טכנולוגיית AI מתקדמת.

התהליך פשוט ויעיל: הלקוח בוחר את המוצר הרצוי, כמו בקבוק קוקה קולה, ומשלם עבורו במסוף דיגיטלי. מרגע התשלום, הרובוט של חברת Galbot נכנס לפעולה – הוא ניגש למדפים, מזהה את הפריט המדויק, לוקח אותו בעדינות ומגיש אותו ישירות לידיו של הלקוח.

הרובוטים של Galbot אינם סתם מכונות פשוטות. הם מצוידים בבינה מלאכותית המאפשרת להם לנווט במרחב החנות בדיוק רב, לזהות מוצרים שונים על המדפים ולבצע פעולות עדינות. הטכנולוגיה מאפשרת להם לאחוז בבקבוקים או בחטיפים מבלי לגרום להם נזק, ולהניח אותם ביציבות על דלפק המכירה.

מעניין לציין את האינטראקציה של הרובוט עם הלקוחות; על גבי מסכים המותקנים בחנות מופיעות הודעות המבקשות מהלקוח לגלות סבלנות: "היה סבלני, בדוק אם הנחתי את זה יציב לפני שאתה לוקח".

נכון להיום, המיזם כבר אינו בגדר ניסוי מצומצם. כ-20 חנויות כאלו כבר נפתחו בשבע ערים שונות בסין. המטרה המרכזית של המעבר לאוטומציה מלאה היא צמצום עלויות כוח אדם והיכולת להפעיל את החנויות במתכונת של 24/7 ללא צורך במשמרות עובדים או הפסקות.