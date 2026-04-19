התרסקות בשידור חי

נקרע לגזרים: התיעוד הדרמטי מהתרסקות הרובוט במרוץ המרתון

מרוץ חצי המרתון ההיסטורי בבייג'ינג, בו רצו לראשונה רובוטים לצד בני אדם, חשף את הפער העצום בין השאיפות הטכנולוגיות למציאות בשטח | בעוד חלק מהמכונות הצליחו לחצות את קו הסיום, אחת מהן הפכה לוויראלית מהסיבות הלא נכונות לאחר שהתרסקה והתפרקה לחלוטין לעיני המצלמות (חדשות בעולם)

הרובוט מתפרק על קו הזינוק
הרובוט מתפרק על קו הזינוק| צילום: צילום: רשתות חברתיות
הרובוט מתפרק על קו הזינוק (צילום: רשתות חברתיות)

במהלך המרוץ שנערך ברובע ייז'ואנג (Yizhuang) בבירת , תועד רגע שהמחיש עד כמה הדרך לרובוטים עצמאיים לחלוטין עוד ארוכה. אחד הרובוטים המשתתפים פשוט לא הבחין במכשול בדרכו, התנגש בו בעוצמה – והתפרק לחלוטין לחתיכות.

התיעוד שהופץ ברשתות מראה כי הרובוט, שרחוק מאוד מהדימוי הקולנועי המאיים של ה"טרמינור", כשל במשימה הבסיסית של זיהוי מכשולים. בסופו של דבר, המכונה הושבתה וצוות מיוחד נאלץ להגיע למסלול כדי לפנות את השברים שנותרו ממנה. המקרה הזה הצטרף לסרטונים נוספים מהאירוע שבהם נראו רובוטים כשהם רועדים, מועדים ומתקשים להישאר זקופים.

הם רצים ואנו רצים - התחרות בסין
הם רצים ואנו רצים - התחרות בסין| צילום: צילום: רשתות חברתיות
הם רצים ואנו רצים - התחרות בסין (צילום: רשתות חברתיות)

חצי המרתון, המשתרע על פני 21 קילומטרים, היווה הצצה למאמצים הכבירים של סין להוביל את תחום הרובוטיקה ההומנואידית ולהתחרות בחברות כמו טסלה ו-Boston Dynamics. עם זאת, התוצאות בשטח היו צנועות: מתוך 21 רובוטים שהתייצבו על קו הזינוק, רק שישה הצליחו לסיים את המרוץ.

הם רצים ואנו רצים - התחרות בסין
הם רצים ואנו רצים - התחרות בסין| צילום: צילום: רשתות חברתיות
הם רצים ואנו רצים - התחרות בסין (צילום: רשתות חברתיות)

למרות הכישלונות, היו גם הצלחות מרשימות:

הרובוט Tien Kung , המתנשא לגובה של 180 ס"מ, קטף את המקום הראשון כשסיים את המסלול ב-2 שעות ו-40 דקות. הוא היה היחיד שסיים בפחות משלוש שעות, רף המינימום שנקבע על ידי התאחדות האתלטיקה הסינית. במקום השני: הרובוט N2 של חברת Noetix מבייג'ינג, שסיים בזמן של 3 שעות ו-37 דקות. במקום השלישי: הרובוט של חברת DroidUp משנחאי, שהגיע לקו הסיום לאחר 4 שעות ו-25 דקות.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

