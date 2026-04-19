נקרע לגזרים: התיעוד הדרמטי מהתרסקות הרובוט במרוץ המרתון

במהלך המרוץ שנערך ברובע ייז'ואנג (Yizhuang) בבירת סין, תועד רגע שהמחיש עד כמה הדרך לרובוטים עצמאיים לחלוטין עוד ארוכה. אחד הרובוטים המשתתפים פשוט לא הבחין במכשול בדרכו, התנגש בו בעוצמה – והתפרק לחלוטין לחתיכות.

התיעוד שהופץ ברשתות מראה כי הרובוט, שרחוק מאוד מהדימוי הקולנועי המאיים של ה"טרמינור", כשל במשימה הבסיסית של זיהוי מכשולים. בסופו של דבר, המכונה הושבתה וצוות מיוחד נאלץ להגיע למסלול כדי לפנות את השברים שנותרו ממנה. המקרה הזה הצטרף לסרטונים נוספים מהאירוע שבהם נראו רובוטים כשהם רועדים, מועדים ומתקשים להישאר זקופים.

חצי המרתון, המשתרע על פני 21 קילומטרים, היווה הצצה למאמצים הכבירים של סין להוביל את תחום הרובוטיקה ההומנואידית ולהתחרות בחברות כמו טסלה ו-Boston Dynamics. עם זאת, התוצאות בשטח היו צנועות: מתוך 21 רובוטים שהתייצבו על קו הזינוק, רק שישה הצליחו לסיים את המרוץ.

למרות הכישלונות, היו גם הצלחות מרשימות:

הרובוט Tien Kung , המתנשא לגובה של 180 ס"מ, קטף את המקום הראשון כשסיים את המסלול ב-2 שעות ו-40 דקות. הוא היה היחיד שסיים בפחות משלוש שעות, רף המינימום שנקבע על ידי התאחדות האתלטיקה הסינית. במקום השני: הרובוט N2 של חברת Noetix מבייג'ינג, שסיים בזמן של 3 שעות ו-37 דקות. במקום השלישי: הרובוט של חברת DroidUp משנחאי, שהגיע לקו הסיום לאחר 4 שעות ו-25 דקות.