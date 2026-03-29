האירוע התרחש בשבוע שעבר כאשר רובוט דמוי אדם (הומנואיד) הציג את כישורי הריקוד שלו בתוך זירה מגודרת במחוז שאאנשי שבסין. בתיעוד נראה הרובוט מבצע סיבובים ובעיטות, אך הדרמה החלה כשהוא החל לבצע תנועת "פירואט" (סיבוב על ציר) לכיוון הקהל כשזרועותיו פשוטות לצדדים. במהלך הסיבוב, אחת מזרועות המתכת של הרובוט פגעה ישירות בפניו של ילד שעמד סמוך לזירה.

עוברי אורח המומים דיווחו כי למרות שהילד זיהה את הסכנה המתקרבת, לא היה לו לאן לברוח בזמן. לאחר התקרית, המפעילים מיהרו לגרור את המכונה המשתוללת הרחק מהקהל, אך הרובוט המשיך לבצע את תנועות הריקוד שלו גם בזמן שפונה מהמקום. הרובוט המדובר מזוהה כדגם G1 של חברת הטכנולוגיה הסינית Unitree Robotics. מדובר במכונה השוקלת כ-35 קילוגרמים (77 פאונד), שעלותה מתחילה ב-13,500 דולר. למרות שהיא נחשבת לחזית הטכנולוגיה בתחום התנועה והחיישנים, המקרה האחרון מצטרף לשורה של תקריות מביכות ומסוכנות עבור החברה.

זו אינה הפעם הראשונה שרובוטים של חברת Unitree יוצאים משליטה. מוקדם יותר השנה, אב-טיפוס של החברה בעט בטעות במפעיל שלו, ובתקרית אחרת במקאו, רובוט "עוכב" על ידי המשטרה לאחר שהפחיד אישה קשישה עד כדי כך שנזקקה לאשפוז בגלל דפיקות לב מואצות.

התקרית עוררה סערה ברשת X (טוויטר לשעבר), שם גולשים רבים הביעו דאגה: "אנחנו עדיין רחוקים מאוד משימוש יומיומי לא מבוקר ברובוטים כאלה", כתב אחד המבקרים. אחרים התבדחו בחשש על תחילתו של "מרד הרובוטים", וציינו את הצורך בהתקנת אמצעי בטיחות מחמירים הרבה יותר לפני שהמכונות הללו יהפכו למוצר מסחרי נפוץ.