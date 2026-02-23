כיכר השבת
רובוטים חמושים בסין? הסרטון שהפיל בפח מילוני גולשים בעולם

האם סין באמת הקימה צבא של "טרמינאטורים"? סרטונים ויראליים שהציגו רובוטים דמויי אדם חמושים בתרגילי ירי חי צברו מיליוני צפיות ועוררו בהלה עולמית מפני עתיד המלחמה |האם מדובר בנשק יום הדין או בהונאת בינה מלאכותית מתוחכמת? (חדשות בעולם)

הסרטון שהתברר כזיוף
הסרטון שהתברר כזיוף| צילום: צילום: רשתות חברתיות
הסרטון שהתברר כזיוף (צילום: רשתות חברתיות)

מיליוני צפיות, בהלה עולמית ודיווחים על "צבא של 10,000 חיילים רובוטיים" המוכנים למלחמה – אלו היו התגובות לסרטונים ויראליים שהציפו את הרשתות החברתיות בימים האחרונים. הסרטונים הציגו רובוטים דמויי אדם חמושים ברובי סער, כשהם מבצעים תרגילי ירי מדויקים ותמרונים בשטח מושלג, מה שנראה כעתיד המפחיד של שדה הקרב. אך כעת נחשף: הכל זיוף מתוחכם.

מומחי בדיקת עובדות מה-DW ומגופים נוספים הצליחו להתחקות אחר מקור הסרטון – משתמש בפלטפורמה הסינית Bilibili, שפרסם את התוכן תחת הכותרת "למטרות בידור בלבד" וציין כי הוא נוצר באמצעות בינה מלאכותית (AI). ניתוח של פריים אחר פריים חשף את ה"תקלות" שהסגירו את התרמית: מחסנית שנעלמת שתי שניות לאחר שהוכנסה לנשק, יד אנושית שמתמזגת לתוך מכשיר קשר ורובוטים שמרחפים דרך שקי חול כאילו היו רוחות רפאים.

התרמית הייתה אפקטיבית כל כך מכיוון שהיא נשענה על בסיס אמיתי: הרובוטים מדגם G1 ו-H1 של חברת Unitree הסינית אכן קיימים, ואף הופיעו לאחרונה במופע אמנותי בטלוויזיה הסינית. עם זאת, החברה הצהירה שוב ושוב כי מוצריה מיועדים לשימוש אזרחי בלבד, ואף חתמה על אמנה בינלאומית המבטיחה לא לחמש את המכונות שלה לעולם.

למרות שהסרטונים הספציפיים הללו התבררו כבדיה, מומחים מזהירים כי השימוש בבינה מלאכותית ליצירת תעמולה צבאית הופך למתוחכם יותר, ומטשטש את הגבול שבין טכנולוגיה אזרחית מרשימה לסיוט של מלחמה רובוטית.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

