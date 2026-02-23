כיכר השבת
"אוהב את אמריקה"

צפו: ראש ה-FBI חטף ביקורת לאחר שנצפה משתולל בפראות עם הנבחרת

ראש ה־FBI, קאש פאטל, חטף ביקורת ציבורית לאחר שנצפה כשהוא חוגג בפראות עם נבחרת ההוקי קרח של ארצות הברית לאחר זכייתה ההיסטורית | בסרטון נראה פאטל שותה בירה בלגימה ארוכה, מרים את הבקבוק באוויר ומתיז ממנו ברחבי החדר (בעולם)

1תגובות
קאש פאטל חוגג את הנצחון
קאש פאטל חוגג את הנצחון| צילום: צילום: מתוך רשתות חברתיות
קאש פאטל חוגג את הנצחון (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

ראש ה־FBI, קאש פאטל, חטף ביקורת ציבורית לאחר שנצפה כשהוא חוגג בפראות עם נבחרת ההוקי קרח לגברים של במילאנו, לאחר זכייתה ההיסטורית אתמול (ראשון) במדליית הזהב מול קנדה.

פאטל, אוהד הוקי ותיק, פרסם מספר פוסטים מהרגעים שלאחר המשחק, אך סרטון שפורסם ב-CNN סיפק הצצה רחבה יותר לחגיגות בחדר ההלבשה של הנבחרת. בסרטון נראה פאטל שותה בירה בלגימה ארוכה, מרים את הבקבוק באוויר ומתיז ממנו ברחבי החדר.

בתגובה לפניות תקשורתיות בנוגע לסרטון יוצא הדופן, כתב פאטל ברשת X כי הוא אוהב את אמריקה והתרגש מאוד כאשר חבריו, אלופי הזהב הטריים של נבחרת ארה״ב, הזמינו אותו לחדר ההלבשה כדי לחגוג את הרגע ההיסטורי יחד עם השחקנים.

לפי ה־FBI, פאטל שהה באיטליה במסגרת מספר מפגשים רשמיים ונסע למילאנו במטוס של משרד המשפטים, כפי שנדרש מתפקידו כראש הארגון.

ארצות הברית חגגה ניצחון בהוקי קרח לגברים לראשונה מזה 46 שנים. נבחרת המדינה גברה על קנדה ביום האחרון של המשחקים האולימפיים בניצחון 2-1.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (9%)

לא (91%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
יפה מאד.. מה רע? על מה יש להתנצל?
דניאל

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר