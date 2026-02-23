צפו: ראש ה-FBI חטף ביקורת לאחר שנצפה משתולל בפראות עם הנבחרת

ראש ה־FBI, קאש פאטל, חטף ביקורת ציבורית לאחר שנצפה כשהוא חוגג בפראות עם נבחרת ההוקי קרח לגברים של ארצות הברית במילאנו, לאחר זכייתה ההיסטורית אתמול (ראשון) במדליית הזהב מול קנדה.

פאטל, אוהד הוקי ותיק, פרסם מספר פוסטים מהרגעים שלאחר המשחק, אך סרטון שפורסם ב-CNN סיפק הצצה רחבה יותר לחגיגות בחדר ההלבשה של הנבחרת. בסרטון נראה פאטל שותה בירה בלגימה ארוכה, מרים את הבקבוק באוויר ומתיז ממנו ברחבי החדר.

בתגובה לפניות תקשורתיות בנוגע לסרטון יוצא הדופן, כתב פאטל ברשת X כי הוא אוהב את אמריקה והתרגש מאוד כאשר חבריו, אלופי הזהב הטריים של נבחרת ארה״ב, הזמינו אותו לחדר ההלבשה כדי לחגוג את הרגע ההיסטורי יחד עם השחקנים.

לפי ה־FBI, פאטל שהה באיטליה במסגרת מספר מפגשים רשמיים ונסע למילאנו במטוס של משרד המשפטים, כפי שנדרש מתפקידו כראש הארגון.

ארצות הברית חגגה ניצחון בהוקי קרח לגברים לראשונה מזה 46 שנים. נבחרת המדינה גברה על קנדה ביום האחרון של המשחקים האולימפיים בניצחון 2-1.