חרדה במדינת האי: צוללת תקיפה אמריקאית עלתה על פני המים

ספינת פיקוח בחופי גרינלנד ( צילום: משרד ההגנה של דנמרק | חשבון רשמי )

באופן חריג ובלתי שגרתי, צוללת תקיפה של צבא ארצות הברית עלתה אתמול (שבת) מעל פני המים בסמוך לחופי גרינלנד, כך דיווחה רשת ABC. הצוללת ביצעה את המהלך הנדיר כדי לאפשר פינוי רפואי של איש צוות שסבל מבעיה רפואית.

הצוללת התחברה לכוחות דניים באזור, ואיש הצוות פונה לבית החולים בנואוק, בירת גרינלנד. גורמים רשמיים הבהירו כי מצבו הרפואי של המפונה אינו קשור לפציעה הנובעת מקרב או מפעילות מבצעית. התקרית הנדירה של הצוללת מגיעה על רקע מתיחות גוברת בין ארצות הברית לדנמרק בנוגע לעתידה של גרינלנד. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ חידש לאחרונה את דרישתו להשתלט על האי הארקטי, בטענה לצורך ביטחוני מול רוסיה וסין. טראמפ אף איים בהטלת מכסים על מדינות אירופה המתנגדות לכך. מאוחר יותר הוא הודיע על הסכם שהוסדר מול נאט"ו בנושא.

בתגובה למתיחות, דנמרק ושוודיה הזניקו בימים האחרונים מטוסי קרב וחמקנים באזור הארקטי. חיל האוויר השוודי שיגר רביעיית מטוסי קרב מדגם JAS-39 "גריפן" לבסיס קפלוויק שבאיסלנד למשימת שיטור אווירי ראשונה מסוגה, בעוד דנמרק הפעילה את מטוסי החמקן F-35 שלה בתמרונים מורכבים.

במקביל, הנוכחות הצבאית האמריקאית באזור הארקטי התגברה משמעותית בחודשים האחרונים, עם פריסת כוחות ימיים ואוויריים נרחבת. הצוללת שעלתה אתמול מעל פני המים היא חלק מהיערכות זו, ומהווה תזכורת לנוכחות הצבאית האמריקאית המתמשכת באזור.