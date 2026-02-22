השמים הם הגבול? זה המקום החדש שייקרא על שמו של הנשיא טראמפ

מחוקקים בפלורידה הצביעו בסוף השבוע בעד שינוי שמו של נמל התעופה הבינלאומי בפאלם ביץ’ לשמו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. הצעת החוק עברה ביום שלישי בבית הנבחרים של פלורידה ברוב של 81 תומכים מול 30 מתנגדים, ולאחר מכן אושרה ביום חמישי בסנאט המדינתי ברוב של 25 מול 11.

כעת ממתינה ההצעה לחתימתו של מושל פלורידה רון דה סנטיס, וכן לאישור של רשות התעופה הפדרלית. אם ההצעה תהפוך לחוק, שינוי השם ייכנס לתוקף ב-1 ביולי. לפי ההצעה, המחוקקים יבחנו כעת את עלויות המיתוג מחדש של שדה התעופה. בין היתר נשקל הסכם זכויות מסחריות שיאפשר שימוש בשם החדש לצורכי קידום, פרסום ומוצרים ללא עלות.

על פי מקדמי ההצעה, ההחלטה לבחור דווקא בנמל התעופה של פאלם ביץ' נובעת מהזיקה העמוקה של טראמפ לאזור, בשל סמיכות השדה לאחוזת "מאר-א-לאגו" המשמשת כמעונו הרשמי.

לדבריהם, זהו למעשה "עיר הולדתו" של הנשיא, שכן הוא מתגורר במרחק של מספר ק"מ בודדים מנמל התעופה. טראמפ, יליד ניו יורק, העביר את מקום מגוריו הרשמי לפלורידה בשנת 2019 והכריז על מועדון מאר א-לאגו שבבעלותו בפאלם ביץ’ כמעונו הקבוע.

חברת בית הנבחרים מג ויינברגר, אחת ממקדמות החוק, הסבירה כי המהלך נועד להעניק לטראמפ כבוד דומה לזה שניתן ל-12 נשיאי עבר ששמם מתנוסס על נמלי תעופה ברחבי ארה"ב. ויינברגר הדגישה כי בכך תנציח המדינה את מי שהיא מגדירה כ"נשיא הראשון של פלורידה", ובכך תיישר קו עם מסורת לאומית של הנצחת מנהיגים בשמות נמלי תעופה.

מנהל התקשורת של הבית הלבן, סטיבן צ'אנג, שיבח את האישור בפוסט שפרסם ברשת החברתית X, שבו שיתף צילום מסך מדיווח של אתר החדשות בלומברג. "יש לזה צליל נהדר... שדה התעופה הבינלאומי ע"ש דונלד ג'יי. טראמפ", כתב.

דוברת ארגון טראמפ מסרה כי הנשיא ובני משפחתו לא יקבלו תמלוגים, דמי רישוי או כל תמורה כספית אחרת משינוי השם, והדגישה כי נוסח החוק קובע שהמיתוג ייעשה ללא עלות. לדבריה, הארגון מוכן להעניק את הזכויות לשימוש בשם למחוז “ללא תשלום”.

כצפוי, כל חברי המפלגה הדמוקרטית הצביעו נגד המהלך. חברת הקונגרס לואיס פרנקל, שמחוז הבחירה שלה כולל את פאלם ביץ', טענה כי ההחלטה התקבלה ללא שיתוף ציבור מספק. "מדובר בצעד שגוי ולא הוגן. החלטות על שמות של תשתיות מרכזיות צריכות להתקבל רק לאחר סיום כהונתו של האדם שבו מבקשים לכבד, ותוך מתן אפשרות אמיתית לתושבים להשמיע את קולם", מסרה.