עבודה נוספת לדיילים ביזארי: מה עושים כשיש יתושים בתוך המטוס? צפו ותדעו תיעוד ביזארי שפורסם ברשתות החברתיות מציג סצנה משעשעת בטיסה של חברת בימאן בנגלדש איירליינס מעיר הבירה דאקה | בתיעוד נראה הדייל מסתובב ברחבי המטוס כשהוא אוחז בידו מחבט חשמלי נגד יתושים ומנסה להרוג אותם | לפי עדות הנוסעים בירת בנגלדש אפופה בנחילי יתושים וככל הנראה נכנסו גם אל פנים המטוס | צפו בתיעוד (תעופה, מעניין)

אא איציק אברהם כיכר השבת | 15:11