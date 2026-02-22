עבודה נוספת לדיילים
ביזארי: מה עושים כשיש יתושים בתוך המטוס? צפו ותדעו
תיעוד ביזארי שפורסם ברשתות החברתיות מציג סצנה משעשעת בטיסה של חברת בימאן בנגלדש איירליינס מעיר הבירה דאקה | בתיעוד נראה הדייל מסתובב ברחבי המטוס כשהוא אוחז בידו מחבט חשמלי נגד יתושים ומנסה להרוג אותם | לפי עדות הנוסעים בירת בנגלדש אפופה בנחילי יתושים וככל הנראה נכנסו גם אל פנים המטוס | צפו בתיעוד (תעופה, מעניין)
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות
סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il

