עבודה נוספת לדיילים

ביזארי: מה עושים כשיש יתושים בתוך המטוס? צפו ותדעו

תיעוד ביזארי שפורסם ברשתות החברתיות מציג סצנה משעשעת בטיסה של חברת בימאן בנגלדש איירליינס מעיר הבירה דאקה | בתיעוד נראה הדייל מסתובב ברחבי המטוס כשהוא אוחז בידו מחבט חשמלי נגד יתושים ומנסה להרוג אותם | לפי עדות הנוסעים בירת בנגלדש אפופה בנחילי יתושים וככל הנראה נכנסו גם אל פנים המטוס | צפו בתיעוד (תעופה, מעניין)

הדייל עם המחבט החשמלי
הדייל עם המחבט החשמלי| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א
הדייל עם המחבט החשמלי (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)
