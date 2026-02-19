נוסע שיכור סירב לכבות את הטלפון הנייד שלו והשתולל על הטיסה, רגע לפני ההמראה. לאחר שהתבקש שוב על ידי הצוות, הוא התפרץ בזעם. הטייס החליט לעצור את ההמראה בזמן שהמטוס כבר היה על המסלול, והמטוס חזר לעמדת החניה. המטוס נחת בבריסטול וכוחות הביטחון עצרו את הנוסע.

האירוע התרחש בטיסה של ריינאייר ב-12בפברואר ממדריד לאיביזה. הנוסע, שהתברר כשיכור, החל לשוחח בטלפון בקול רם. למרות שנאמר לו במפורש לכבות את הטלפון שלו, הוא המשיך להתנגד ולצעוק במטוס.

בסוף, כשנמאס לדיילים מהתנהגותו, הטייסים ביצעו פניית פרסה וחזרו לשדה התעופה, שם הרשויות עלו על המטוס והורידו את הנוסע. עקב ההפרעה, הטיסה המריאה רק שעתיים לאחר מכן.

"צוות הטיסה ממדריד לאיביזה הזעיק סיוע משטרתי לפני ההמראה לאחר שנוסע הפריע לפעילות על הסיפון", נמסר מהחברה. "המטוס חזר לשער בו הורד הנוסע לפני שהטיסה המשיכה לאיביזה".

"ריינאייר נוקטת במדיניות אפס סובלנות כלפי התנהגות בלתי הולמת של נוסעים ותמשיך לנקוט בפעולות החלטיות כדי להילחם בהתנהגות פרועה של נוסעים, תוך הבטחה שכל הנוסעים והצוות ייסעו בסביבה מכובדת ונטולת מתחים, ללא הפרעות מיותרות".