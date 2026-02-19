כיכר השבת
טיסה מסוג אחר

נוסע שיכור התפרע וצרח במטוס - הטייסים נאלצו לחזור לשדה | תיעוד

טיסה פנימית בתוך ספרד שכבר הייתה על מסלול ההמראה נאלצה לשוב לשער בגלל נוסע שיכור שסירב לכבות את הטלפון הנייד שלו והשתולל על הטיסה | לאחר שהתבקש שוב על ידי הצוות, הוא התפרץ בזעם והתעמת עם הדיילים | המטוס חזר לשער וכוחות הביטחון עצרו את הנוסע (תעופה)

נוסע שיכור סירב לכבות את הטלפון הנייד שלו והשתולל על הטיסה, רגע לפני ההמראה. לאחר שהתבקש שוב על ידי הצוות, הוא התפרץ בזעם. הטייס החליט לעצור את ההמראה בזמן שהמטוס כבר היה על המסלול, והמטוס חזר לעמדת החניה. המטוס נחת בבריסטול וכוחות הביטחון עצרו את הנוסע.

האירוע התרחש בטיסה של ריינאייר ב-12בפברואר ממדריד לאיביזה. הנוסע, שהתברר כשיכור, החל לשוחח בטלפון בקול רם. למרות שנאמר לו במפורש לכבות את הטלפון שלו, הוא המשיך להתנגד ולצעוק במטוס. 

בסוף, כשנמאס לדיילים מהתנהגותו, הטייסים ביצעו פניית פרסה וחזרו לשדה התעופה, שם הרשויות עלו על המטוס והורידו את הנוסע. עקב ההפרעה, הטיסה המריאה רק שעתיים לאחר מכן.

"צוות הטיסה ממדריד לאיביזה הזעיק סיוע משטרתי לפני ההמראה לאחר שנוסע הפריע לפעילות על הסיפון", נמסר מהחברה. "המטוס חזר לשער בו הורד הנוסע לפני שהטיסה המשיכה לאיביזה".

"ריינאייר נוקטת במדיניות אפס סובלנות כלפי התנהגות בלתי הולמת של נוסעים ותמשיך לנקוט בפעולות החלטיות כדי להילחם בהתנהגות פרועה של נוסעים, תוך הבטחה שכל הנוסעים והצוות ייסעו בסביבה מכובדת ונטולת מתחים, ללא הפרעות מיותרות".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בתעופה:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר