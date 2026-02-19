דרמה בשדה: המטוס התקרב במהירות לנחיתה - וכמעט התרסק

כמעט אסון בשדה התעופה: טיסה TP1240 של חברת התעופה אייר פורטוגל, מדגם איירבוס A320-251N, כמעט התנגשה בקרקע בזמן ניסיון הנחיתה בשדה התעופה ואצלב האוול שבפראג בחודש ינואר האחרון.
על פי הודעת רשות התעופה האזרחית הצ'כית (UZPLN), במהלך הירידה לנחיתה ב-17 בינואר, המטוס נחת מתחת לגובה מורשה (4000 רגל) בקצב ירידה גבוה (כ-3000 רגל למטר) ובמהירות גוברת.
צוות הטיסה קיבל אזהרה פעמיים ממגדל הפיקוח, במהלך האזהרה השנייה צוות הטיסה קיבל אזהרת חמורה והחל לטפס חזרה למעלה. הגובה הנמוך ביותר (RALT) היה 968 רגל מעל פני השטח.
לפי ההודעה, לאחר שהטייסים הבינו את חומרת המצב, המטוס טיפס ל-5,850 רגל. ניסיון הירידה והנחיתה השני עבר ללא אירועים מיוחדים. האירוע דורג כאירוע חמור ונחקר על ידי UZPLN.
