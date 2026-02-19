כיכר השבת
אסון נמנע

דרמה בשדה: המטוס התקרב במהירות לנחיתה - וכמעט התרסק

רשות התעופה האזרחית הצ'כית דיווחה על תקרית חמורה שאירעה בחודש שעבר, כאשר טיסה של חברת אייר פורטוגל שהתקרבה לנחיתה - כמעט התרסקה אל הקרקע | לפי ההודעה, במהלך הירידה לנחיתה, המטוס נחת מתחת לגובה מורשה בקצב ירידה גבוה ובמהירות גוברת | רק לאחר אזהרה שנייה ממגדל הפיקוח, המטוס התרומם חזרה ונחת בבטחה (תעופה)

מטוס של אייר פורטוגל (צילום: עמוד הפייסבוק של החברה)

כמעט אסון בשדה התעופה: טיסה TP1240 של חברת התעופה אייר פורטוגל, מדגם איירבוס A320-251N, כמעט התנגשה בקרקע בזמן ניסיון הנחיתה בשדה התעופה ואצלב האוול שבפראג בחודש ינואר האחרון.

על פי הודעת רשות התעופה האזרחית הצ'כית (UZPLN), במהלך הירידה לנחיתה ב-17 בינואר, המטוס נחת מתחת לגובה מורשה (4000 רגל) בקצב ירידה גבוה (כ-3000 רגל למטר) ובמהירות גוברת.

צוות הטיסה קיבל אזהרה פעמיים ממגדל הפיקוח, במהלך האזהרה השנייה צוות הטיסה קיבל אזהרת חמורה והחל לטפס חזרה למעלה. הגובה הנמוך ביותר (RALT) היה 968 רגל מעל פני השטח.

לפי ההודעה, לאחר שהטייסים הבינו את חומרת המצב, המטוס טיפס ל-5,850 רגל. ניסיון הירידה והנחיתה השני עבר ללא אירועים מיוחדים. האירוע דורג כאירוע חמור ונחקר על ידי UZPLN.

