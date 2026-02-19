אסון נמנע דרמה בשדה: המטוס התקרב במהירות לנחיתה - וכמעט התרסק רשות התעופה האזרחית הצ'כית דיווחה על תקרית חמורה שאירעה בחודש שעבר, כאשר טיסה של חברת אייר פורטוגל שהתקרבה לנחיתה - כמעט התרסקה אל הקרקע | לפי ההודעה, במהלך הירידה לנחיתה, המטוס נחת מתחת לגובה מורשה בקצב ירידה גבוה ובמהירות גוברת | רק לאחר אזהרה שנייה ממגדל הפיקוח, המטוס התרומם חזרה ונחת בבטחה (תעופה)

אא איציק אברהם כיכר השבת | 19:28