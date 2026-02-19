כיכר השבת
"התעוררנו מחבטה עזה"

תיעוד מטורף: משאית עפה בגובה 30 מטר - ו'קרעה' את קיר הבית

משאית עפה לגובה של כשלושים מטרים לפני שהתנגשה בבית מגורים בארה"ב | בעל הבית, דייוויד ברודנוק, סיפר לתחנת הטלוויזיה המקומית כי התעורר לקול חבטה עזה וכי הבית רעד | הנהג הואשם בנהיגה פרועה ובסיכון חיי אדם (בעולם)

המשאית עפה אל קיר הבית
המשאית עפה אל קיר הבית| צילום: צילום: מתוך רשתות חברתיות
המשאית עפה אל קיר הבית (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

משאית עפה לגובה של כשלושים מטרים לפני שהתנגשה בבית מגורים במדינת אורגון שבארה"ב, כך מסרה המשטרה.

האירוע התרחש מעט לפני השעה שלוש לפנות בוקר ב־13 בפברואר בשכונת מגורים בעיר טיגארד.

עדי ראייה דיווחו כי הנהג נסע במהירות גבוהה ובאופן פרוע, וכי במהלך הנסיעה פגע בתלולית עפר בצד הדרך. החוקרים סבורים שהפגיעה שיגרה את המשאית לאוויר מעל חומת לבנים, ומשם אל תוך דופן הבית.

בהודעת מחלקת המשטרה נמסר כי עם הגעת הכוחות למקום הנהג היה מחוסר הכרה בתחילה, והוא ונוסע נוסף נלכדו בתוך הרכב. לוחמי האש חילצו את השניים, ושניהם פונו לבית חולים כשהם סובלים מפציעות קלות.

המשטרה זיהתה את הנהג כג’ייקוב הנקינס, בן 33, והוא הואשם בנהיגה פרועה ובסיכון חיי אדם ברשלנות. בני המשפחה ששהו בבית לא נפגעו, אך נגרם נזק משמעותי למבנה.

בעל הבית, דייוויד ברודנוק, סיפר לתחנת הטלוויזיה המקומית כי התעורר לקול חבטה עזה וכי הבית רעד. לדבריו, המשאית קרעה חור גדול בקיר והרסה את חדר האמבטיה. לפי הדיווח, המשפחה ממתינה להחלטת חברת הביטוח אם הנזק יכוסה, ובינתיים היא שוהה בבית מלון במימון הביטוח.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר