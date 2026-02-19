תיעוד מטורף: משאית עפה בגובה 30 מטר - ו'קרעה' את קיר הבית

משאית עפה לגובה של כשלושים מטרים לפני שהתנגשה בבית מגורים במדינת אורגון שבארה"ב, כך מסרה המשטרה.

האירוע התרחש מעט לפני השעה שלוש לפנות בוקר ב־13 בפברואר בשכונת מגורים בעיר טיגארד.

עדי ראייה דיווחו כי הנהג נסע במהירות גבוהה ובאופן פרוע, וכי במהלך הנסיעה פגע בתלולית עפר בצד הדרך. החוקרים סבורים שהפגיעה שיגרה את המשאית לאוויר מעל חומת לבנים, ומשם אל תוך דופן הבית.

בהודעת מחלקת המשטרה נמסר כי עם הגעת הכוחות למקום הנהג היה מחוסר הכרה בתחילה, והוא ונוסע נוסף נלכדו בתוך הרכב. לוחמי האש חילצו את השניים, ושניהם פונו לבית חולים כשהם סובלים מפציעות קלות.

המשטרה זיהתה את הנהג כג’ייקוב הנקינס, בן 33, והוא הואשם בנהיגה פרועה ובסיכון חיי אדם ברשלנות. בני המשפחה ששהו בבית לא נפגעו, אך נגרם נזק משמעותי למבנה.

בעל הבית, דייוויד ברודנוק, סיפר לתחנת הטלוויזיה המקומית כי התעורר לקול חבטה עזה וכי הבית רעד. לדבריו, המשאית קרעה חור גדול בקיר והרסה את חדר האמבטיה. לפי הדיווח, המשפחה ממתינה להחלטת חברת הביטוח אם הנזק יכוסה, ובינתיים היא שוהה בבית מלון במימון הביטוח.