אירוע חריג בנתב"ג: נוסע עלה לטיסה הלא נכונה - כך זה התגלה

תקרית חריגה בנתב"ג: מדריך של קבוצה מאורגנת הצליח לעלות היום (חמישי) בבוקר לטיסה של Etihad Airways לאבו דאבי. כשחברי הקבוצה המאורגנת שמו לב לחסרונו של המדריך החלו החיפושים. רגע לפני ההמראה, המדריך נמצא.

התברר כי למדריך הונפק כרטיס תקף, אך לטיסה אחרת של אותה חברת תעופה, שהייתה מתוכננת להמריא כעשר דקות מוקדם יותר. שתי הטיסות יצאו לאותו יעד והוצבו בשרוולים סמוכים, מה שיצר תנאים לבלבול. המדריך עבר את תהליך העלייה למטוס מבלי שהפער בין כרטיס הבורדינג למספר הטיסה זוהה בשלב זה.

היעדרותו של המדריך התגלתה רק כאשר חברי הקבוצה כבר היו ערוכים להמראה והבינו כי הוא אינו נמצא עמם. במקביל, בבדיקות האחרונות שמתבצעות לפני סגירת הדלתות, זיהו גורמי הקרקע אי־התאמה בין מספר הנוסעים בפועל לבין הרשימה שאמורה הייתה להיות על המטוס.

מבדיקה עלה כי מדובר בטעות אנוש של חברת ההנדלינג, כאשר כרטיס העלייה למטוס לא נבדק מול מספר הטיסה הנכון. לאחר הצלבת הנתונים ברשימות הנוסעים התברר כי נמצא על המטוס נוסע שאינו משויך לטיסה זו.

הטעות תוקנה במהירות: המדריך הורד מהמטוס והועבר לטיסה הסמוכה, אליה היה אמור לעלות מלכתחילה. האירוע הסתיים ללא פגיעה בבטיחות וללא עיכוב משמעותי בלוחות הזמנים.