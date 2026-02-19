כיכר השבת
רגע לפני ההמראה

אירוע חריג בנתב"ג: נוסע עלה לטיסה הלא נכונה - כך זה התגלה

חריג בנתב"ג: נוסע עלה בטעות למטוס הלא נכון של חברת איתיחאד | לנוסע היה כרטיס לטיסה אחרת של חברת התעופה, עם שעת יציאה מוקדמת יותר בעשר דקות | שתי הטיסות לאבו דאבי גם היו ממוקמות בשרוולים צמודים, מה שתרם לבלבול | רק כשחברי קבוצתו שמו לב לחסרונו החלו החיפושים, רגע לפני ההמראה הוא נמצא (תעופה)

מטוס של חברת Etihad

תקרית חריגה בנתב"ג: מדריך של קבוצה מאורגנת הצליח לעלות היום (חמישי) בבוקר לטיסה של Etihad Airways לאבו דאבי. כשחברי הקבוצה המאורגנת שמו לב לחסרונו של המדריך החלו החיפושים. רגע לפני ההמראה, המדריך נמצא.

התברר כי למדריך הונפק כרטיס תקף, אך לטיסה אחרת של אותה חברת תעופה, שהייתה מתוכננת להמריא כעשר דקות מוקדם יותר. שתי הטיסות יצאו לאותו יעד והוצבו בשרוולים סמוכים, מה שיצר תנאים לבלבול. המדריך עבר את תהליך העלייה למטוס מבלי שהפער בין כרטיס הבורדינג למספר הטיסה זוהה בשלב זה.

היעדרותו של המדריך התגלתה רק כאשר חברי הקבוצה כבר היו ערוכים להמראה והבינו כי הוא אינו נמצא עמם. במקביל, בבדיקות האחרונות שמתבצעות לפני סגירת הדלתות, זיהו גורמי הקרקע אי־התאמה בין מספר הנוסעים בפועל לבין הרשימה שאמורה הייתה להיות על המטוס.

מבדיקה עלה כי מדובר בטעות אנוש של חברת ההנדלינג, כאשר כרטיס העלייה למטוס לא נבדק מול מספר הטיסה הנכון. לאחר הצלבת הנתונים ברשימות הנוסעים התברר כי נמצא על המטוס נוסע שאינו משויך לטיסה זו.

הטעות תוקנה במהירות: המדריך הורד מהמטוס והועבר לטיסה הסמוכה, אליה היה אמור לעלות מלכתחילה. האירוע הסתיים ללא פגיעה בבטיחות וללא עיכוב משמעותי בלוחות הזמנים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (81%)

לא (19%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בתעופה:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר