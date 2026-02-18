עושה זאת שוב: חברת הכנסת נעמה לזימי מה"דמוקרטים" סולקה גם היום (רביעי) מדוכן מליאת הכנסת, לאחר שכינתה את נתניהו "ראש ארגון פשע".

היא אמרה את הדברים במסגרת דיון בהצעת חוק להוספת מכשור רפואי לפריפריה. במהלך דבריה אמרה: "ראש הממשלה שלנו בנימין נתניהו הוא בעצם ראש ארגון הפשע שנקרא הליכוד".

כשסגן יו"ר הכנסת יעקב מרגי מש"ס, שניהל את הישיבה, ביקש ממנה לחזור בה מדבריה, אמרה לזימי שלא תחזור בה. "את לא תגידי לראש ממשלה כך", קטע מרגי את דבריה. היא המשיכה: "הוא ראש ארגון פשע". לזימי הורדה מהדוכן.

בהמשך עלה לדוכן השר עמיחי שיקלי והשיב לה: "גברת לזימי את אפס מוחלט, אפס מוחלט. יושבת ליד אהוד ברק, שקיבל טובות הונאה, שהחבר הקרוב שלו עבריין, ובאה להטיף לנו מוסר. את בושה למגדל העמק, בושה לפריפריה, עוד מדברת על שמירת חוק. מי זו? שלקחה מדורות של ל"ג בעומר והבעירה, אנרכיסטית מהסוג הנחות ביותר".

זו לא הפעם הראשונה שבה לזימי קוראת כך לנתניהו במליאה, ובעקבות כך מורדת מהדוכן. לפחות פעמיים נוספות זה קרא בתקופה האחרונה.